Ціни на продукти в Україні: молочка стрімко дорожчає

В Україні ціни на молоко різко зростають. Учасники молочного ринку називають ситуацію з цінами на молоко-сировину панічною.

Про це пише видання Цензор.net.

Як повідомляють у Спілці молочних підприємств України, виробники очікували пікові ціни за літр молока-сировини восени на рівні 17-18 грн з ПДВ, але зараз його вартість злетіла до 25 грн з ПДВ.

Причин для зростання цін на молочну сировину немало. Основним імпульсом називають дефіцит сировини – середня завантаженість переробних підприємств становить близько 60%. До того ж спостерігається стабільний попит на експорт української молочної продукції, а також необхідність забезпечувати внутрішній попит.

Дефіцит сировини відчувається. Його загострила війна через втрату ферм та знищення поголів’я худоби. Водночас, як зазначають учасники ринку, відчутно "випадає" молоко від населення, яке не можна купувати для експорту та роботи з національним ритейлом через його низьку якість та неможливість відстежування процесу виробництва.

Експерти кажуть: наявність дефіциту сировини сприяє неконтрольованому ціноутворенню, яке базується не на ринкових умовах, а на істериці.

Зі слів виконавчого директора Спілки молочних підприємств Арсена Дідура, для врегулювання ситуації необхідний діалог між виробниками та переробниками, а також допомога держави.

"Умови, які ми маємо – дефіцит сировини, цінові гойдалки (вартість молоко-сировини вже перевищила рівень країн Балтії) – вимагають втручання та стабілізації ситуації. Якщо не знайти рішення, це все може призвести до банкрутства переробних підприємств та як наслідок вимушеного скорочення поголів’я худоби", - сказав він.

Виконавчий директор СМПУ підкреслює, що українська молочна галузь перебуває у важкому стані і потребує антикризової програми. Наразі головна мета – розв’язати проблему з дефіцитом виробництва молока та забезпечити стале збільшення поголів’я корів. Також потрібно реформувати виробників молока – населення – у малі сімейні ферми або виробничні молочно-заготівельні кооперативи.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.

А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

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