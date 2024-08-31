В Україні третій тиждень поспіль дорожчає популярний овоч

В Україні вже третій тиждень поспіль спостерігається тенденція зростання цін на помідори. Однією з причин стало різке скорочення пропозиції томатів з місцевих комбінатів.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Учасники ринку зазначили, що через обмежену пропозицію, попит на тепличні томати залишається високим, завдяки чому виробники цього тижня вкотре підвищили відпускні ціни.

Так, станом на 30 серпня, ціна на помідори становить в межах 40-55 грн/кг ($0,97-1,34/кг), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами учасників ринку, третій тиждень поспіль зберігається активний попит на томати.

"У той самий час пропозиція цієї продукції над ринком поступово скорочувалося через сезонного чинника. Вибірки в комбінатах були малооб'ємними та нестабільними, відвантаження з літніх теплиць та відкритого ґрунту практично не здійснювалися", – йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що наразі помідори в Україні вже надходять у продаж у середньому у 2,4 раза дорожче, ніж наприкінці серпня 2023 року. Експерти не виключають подальшого підвищення цін у даному сегменті зі скороченням вибірок у місцевих господарствах.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні.

А експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.

Інфляція понад 30 відсотків: чи варто очікувати зниження вартості "золотих" яєць

Читайте також: