Овочеві чипси: дуже простий рецепт

Просто наріжте трохи овочів для смаження (буряк, редиску, пастернак), полийте оливковою олією і запікайте в духовці, поки вони не стануть хрусткими та смачними.
Все у житті має бути так просто, як цей рецепт.
Інгредієнти
- буряк
- редиска
- морква
- пастернак
- оливкова олія
- сіль
- перець
- рубана зелень
1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Вистеліть два дека пергаментним папером.
2. Наріжте овочі настільки тонко, наскільки зможете.
3. Помістіть їх у велику миску і перемішайте з оливковою олією. Розподіліть овочі рівним шаром на підготовлених деках, переконавшись, що вони не надто перекривають одне одного.
4. Помірно посипте два дека сіллю, перцем і травами. Запікайте овочі до золотисто-коричневого кольору та хрусткої скоринки, 20-25 хвилин. Повністю остудіть перед подаванням. Зберігайте у герметичному контейнері, щоб зберегти хрустку текстуру.