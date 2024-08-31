Овочеві чипси: дуже простий рецепт

Просто наріжте трохи овочів для смаження (буряк, редиску, пастернак), полийте оливковою олією і запікайте в духовці, поки вони не стануть хрусткими та смачними.

Все у житті має бути так просто, як цей рецепт.

Інгредієнти буряк редиска морква пастернак оливкова олія сіль перець рубана зелень



1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Вистеліть два дека пергаментним папером.

2. Наріжте овочі настільки тонко, наскільки зможете.

3. Помістіть їх у велику миску і перемішайте з оливковою олією. Розподіліть овочі рівним шаром на підготовлених деках, переконавшись, що вони не надто перекривають одне одного.

4. Помірно посипте два дека сіллю, перцем і травами. Запікайте овочі до золотисто-коричневого кольору та хрусткої скоринки, 20-25 хвилин. Повністю остудіть перед подаванням. Зберігайте у герметичному контейнері, щоб зберегти хрустку текстуру.