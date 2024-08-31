Овощные чипсы: очень простой рецепт

Просто нарежьте немного овощей для жарки (свеклу, редиску, пастернак), полейте оливковым маслом и запекайте в духовке, пока они не станут хрустящими и вкусными.
Все в жизни должно быть так просто, как этот рецепт.
Ингредиенты
- свекла
- редис
- морковь
- пастернак
- оливковое масло
- соль
- перец
- рубленая зелень
1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выстелите два противня пергаментной бумагой.
2. Тонко нарежьте овощи настолько тонко, насколько сможете.
3. Поместите овощи в большую миску и перемешайте с оливковым маслом. Распределите овощи ровным слоем на подготовленных противнях, убедившись, что они не слишком перекрывают друг друга.
4. Равномерно посыпьте два противня солью, перцем и травами. Запекайте овощи до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки, 20–25 минут. Полностью остудите перед подачей. Храните в герметичном контейнере, чтобы сохранить хрустящую текстуру.