Овощные чипсы: очень простой рецепт

Просто нарежьте немного овощей для жарки (свеклу, редиску, пастернак), полейте оливковым маслом и запекайте в духовке, пока они не станут хрустящими и вкусными.

Все в жизни должно быть так просто, как этот рецепт.

Ингредиенты свекла редис морковь пастернак оливковое масло соль перец рубленая зелень



1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Выстелите два противня пергаментной бумагой.

2. Тонко нарежьте овощи настолько тонко, насколько сможете.

3. Поместите овощи в большую миску и перемешайте с оливковым маслом. Распределите овощи ровным слоем на подготовленных противнях, убедившись, что они не слишком перекрывают друг друга.

4. Равномерно посыпьте два противня солью, перцем и травами. Запекайте овощи до золотисто-коричневого цвета и хрустящей корочки, 20–25 минут. Полностью остудите перед подачей. Храните в герметичном контейнере, чтобы сохранить хрустящую текстуру.