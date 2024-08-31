В Украине третью неделю подряд дорожает популярный овощ

В Украине уже третью неделю подряд наблюдается тенденция роста цен на помидоры. Одной из причин явилось резкое сокращение предложения томатов из местных комбинатов.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Участники рынка отметили, что из-за ограниченного предложения спрос на тепличные томаты остается высоким, благодаря чему производители на этой неделе в очередной раз повысили отпускные цены.

Так, по состоянию на 30 августа цена на помидоры составляет в пределах 40-55 грн/кг ($0,97-1,34/кг), что в среднем на 12% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам участников рынка, третью неделю подряд сохраняется активный спрос на томаты.

"В то же время предложение этой продукции на рынке постепенно сокращалось из-за сезонного фактора. Выборки в комбинатах были малообъемными и нестабильными, отгрузки из летних теплиц и открытой почвы практически не осуществлялись", – говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что помидоры в Украине уже поступают в продажу в среднем в 2,4 раза дороже, чем в конце августа 2023 года. Эксперты не исключают дальнейшего повышения цен в данном сегменте с сокращением выборок в местных хозяйствах.

Напомним, накануне в НБУ сообщили, что в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения издержек бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны.

А эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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