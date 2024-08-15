Цены вырастут на все: НБУ назвал причины

Главные причины ускорения инфляции включают трудности с электроснабжением и повышение заработных плат.

В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ускорение инфляции из-за увеличения расходов бизнеса на оплату труда и электроэнергию, повышения акцизов и эффектов переноса девальвации гривны

Об этом говорится в комментарии НБУ по уровню инфляции.

В ближайшие месяцы прогнозируется дальнейшее ускорение инфляции, отметили в ведомстве, перечислив следующие причины:

увеличение расходов бизнеса на оплату труда

рост расходов предприятий на электроэнергию

повышение акцизов

эффекты от девальвации гривны в предыдущие месяцы

"Инфляция останется умеренной в 2024 году благодаря усилиям Национального банка по защите гривневых доходов и сбережений населения от инфляции, а также обеспечению стабильности на валютном рынке", — отмечают в НБУ.

Однако рост базовой инфляции и цен на обработанные продовольственные товары продолжает набирать обороты, что может быть связано с ростом производственных затрат. Это особенно касается хлебобулочных и кондитерских изделий.

Ранее эксперты сообщили, что в Украине в ближайшее время подорожают продукты. Больше об этом читайте в новости.

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