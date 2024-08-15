Армия РФ продвинулась возле Покровска и Харьковщины — ISW

Враг, в частности, продолжает давить на Покровск и Времен Яр.

Российские войска продвинулись на севере Харьковской области, а также у Покровска.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Армии РФ удалось продвинуться к югу вдоль ветрозащитной полосы в поле к юго-востоку от Лукьянцев (юго-восточнее Глубокого).

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 13 августа, показывают, что войска РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого.

Где еще наступает враг

В то же время в Донецкой области россияне продолжают давить на Покровск и Времен Яр.

"В частности, продолжались штурмовые действия: под Временным Яром; к северу от Временного Яра у Белой Горы; к востоку от Временного Яра у Ивановского; и к юго-востоку от Временного Яра у Андреевки, но подтвержденных изменений фронта не было ", — отмечают в ISW .

Враг также продолжил наземные атаки вблизи Торецка.

"Геолокационные кадры, опубликованные 13 и 14 августа, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и к северо-западу Желанного (оба юго-восточнее Покровска)", — отмечают аналитики.

Российские войска продолжали атаки:

северо-восточнее Покровска близ Малиновки;

восточнее Покровска возле Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Елизаветовки;

юго-восточнее Покровска возле Калинового, Водяного, Нудного, Карловки, Птического.

Наземные атаки также продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Константиновки, Водяного и Угледара, но нет ни одного подтвержденного продвижения.

Добавим, в частности, враг оккупировал Желанне, Орловку. Также кафиры продвинулись в Нью-Йорк, Николаевке, Журавце и Красногоровке.

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