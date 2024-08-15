День ангела 15 августа: кого и как поздравлять с именинами

15 августа 2024 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 15 августа
15 августа 2024 поздравьте с именинами Максима, Александра, Матвея, Василия, Федора, Марию.
Максим — с латыни переводится как "величайший". В детстве дружелюбный и застенчивый. Во взрослом возрасте становится увереннее в себе, иногда агрессивным.
Александр — с древнегреческого означает "защитник". В детстве смелый и добрый. Во взрослом возрасте становится мужественным, долгое время выбирающим спутницу жизни.
Матвей — древнееврейское имя, толкуется как "дарованный Богом". В детстве миролюбивый, не любящий конфликтов. Во взрослом возрасте становится некоммуникабельным интровертом.
Василий — от древнегреческого слова переводится как "царь". В детстве неактивен, спокоен. Во взрослом возрасте становится галантным кавалером, который не скупится на хорошие поступки.
Федор — с древнегреческого означает "подарок Бога". В детстве энергичен, непоседлив. Во взрослом возрасте становится справедливым, добрым, но чрезмерно доверчивым.
Мария — древнееврейское имя, толкуется как "возлюбленная". В детстве покладистая и мягкая. Во взрослом возрасте достаточно остро реагирует на любую критику, часто занимается спортом.
День ангела 15 августа – душевные поздравления в прозе
Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда предохраняет тебя от всех проблем и помогает преодолевать жизненные трудности. Желаю, чтобы каждый твой день был полон радости, вдохновения и успеха. Оставайся таким же искренним и светлым, каким ты являешься!
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный покров оберегает тебя на каждом шагу, приносит удачу и защищает от всех бед. Желаю тебе крепкого здоровья, несгибаемой веры и вдохновения на новые свершения. Пусть твоя жизнь будет исполнена света и добра!
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В День твоего ангела желаю, чтобы твой небесный хранитель всегда был рядом, оберегал тебя от всех бед и даровал покой в сердце. Пусть все в твоей жизни складывается наилучшим образом, а каждый день доставляет только радость и счастье.
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С Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом, охранял тебя от всех неприятностей и вдохновлял на добрые поступки. Пусть в твоей жизни будет много светлых моментов, тёплых встреч и незабываемых впечатлений. Оставайся всегда таким же прекрасным, каким ты являешься!
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Поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть твой небесный защитник всегда ведет тебя по правильному пути, помогает во всех начинаниях и дарит силу для осуществления самых заветных мечтаний. Желаю тебе гармонии, радости и благополучия во всех областях жизни!
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