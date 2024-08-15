День ангела 15 серпня: кого та як вітати з іменинами

15 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 15 серпня

15 серпня 2024 року привітайте з іменинами Максима, Олександра, Матвія, Василя, Федора, Марію.

Максим — з латині перекладається як "найвеличніший". В дитинстві доброзичливий і сором'язливий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, інколи агресивним.

Олександр — з давньогрецької означає "захисник". В дитинстві сміливий та добрий. В дорослому віці стає мужнім, довгий час обирає собі супутницю життя.

Матвій — давньоєврейське ім'я, тлумачиться як "дарований Богом". В дитинстві миролюбний, не любить конфліктів. В дорослому віці стає некомунікабельним інтровертом.

Василь — від давньогрецького слова перекладається як "цар". В дитинстві неактивний, спокійний. В дорослому віці стає галантним кавалером, який не скупиться на гарні вчинки.

Федір — з давньогрецької означає "подарунок Бога". В дитинстві енергійний, непосидючий. В дорослому віці стає справедливим, добрим, але надмірно довірливим.

Марія — давньоєврейське ім'я, тлумачиться як "кохана". В дитинстві поступлива і м'яка. В дорослому віці досить гостро реагує на будь-яку критику, часто займається спортом.

День ангела 15 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 15 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди охороняє тебе від усіх негараздів і допомагає долати життєві труднощі. Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений радості, натхнення та успіху. Залишайся таким же щирим і світлим, яким ти є!

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний заступник оберігає тебе на кожному кроці, приносить удачу і захищає від усіх негараздів. Бажаю тобі міцного здоров'я, незламної віри і натхнення на нові звершення. Нехай твоє життя буде сповнене світла і добра!

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У День твого ангела бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав тебе від усіх негараздів і дарував спокій у серці. Нехай усе в твоєму житті складається найкращим чином, а кожен день приносить лише радість і щастя.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, охороняв тебе від усіх неприємностей і надихав на добрі вчинки. Нехай у твоєму житті буде багато світлих моментів, теплих зустрічей і незабутніх вражень. Залишайся завжди таким же прекрасним, яким ти є!

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Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний захисник завжди веде тебе правильним шляхом, допомагає у всіх починаннях і дарує силу для здійснення найзаповітніших мрій. Бажаю тобі гармонії, радості та благополуччя у всіх сферах життя!

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