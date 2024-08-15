У центрі Одеси під час ракетного удару спалахнув будинок (фото)

За даними рятувальників, загиблих та постраждалих немає.

В Одесі під час ракетного удару, на вулиці Софіівській, виникла пожежа у триповерховому житловому будинку.

Про це повідомляє головне управління ДСНС в Одеській області.

"Пожежа спричинила паніку серед населення через нерозуміння причини її виникнення, адже всі подумали, що це "приліт", Водночас рятувальники кажуть, що це збіг", - йдеться у повідомленні відомства.

Загиблих та постраждалих немає. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 150 кв метрів. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, у місті Зміїв на Харківщині загорівся п’ятиповерховий гуртожиток. Там зайнялася кімната на третьому поверсі. Рятувальники виявили тіло 17-річної дівчини.

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