Армія РФ просунулася біля Покровська та на Харківщині - ISW

Російські війська просунулися на півночі Харківської області, а також біля Покровська.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Армії РФ вдалося просунутися на південь вздовж вітрозахисної смуги в полі на південний схід від Лук’янців (на південний схід від Глибокого).

Крім того, геолокаційні кадри, опубліковані 13 серпня, показують, що війська РФ просунулися біля східного берега Трав’янського водосховища на захід від Глибокого.

Де ще наступає ворог

Водночас на Донеччині росіяни продовжують тиснути на Покровськ та Часів Яр.

"Зокрема, тривали штурмові дії: під Часовим Яром; на північ від Часового Яру біля Білої Гори; на схід від Часового Яру біля Іванівського; і на південний схід від Часового Яру біля Андріївки, але підтверджених змін фронту не було", - зазначають в ISW.

Ворог також продовжив наземні атаки поблизу Торецька.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 14 серпня, показують, що російські війська просунулися в полях на північ від Новоселівки Першої та на північний захід Желанного (обидва на південний схід від Покровська)", - зазначають аналітики.

Російські війська продовжували атаки:

на північний схід від Покровська поблизу Малинівки;

на схід від Покровська біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого Поля, Єлизаветівки;

на південний схід від Покровська біля Калинового, Водяного, Скучного, Карлівки, Птичного.

Наземні атаки також тривали на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледара, але немає жодного підтвердженого просування.

Додамо, зокрема, ворог окупував Желанне, Орлівку. Також окупанти просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.

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