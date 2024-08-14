Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 15 серпня?

День, коли можна побачити перші – проміжні, але дуже важливі – результати своєї роботи попереднього періоду. Говорити про остаточний результат поки що рано, але за цими «проростками» можна зробити висновки про перспективність – чи безперспективність – проєкту, а отже, зрозуміти, чи варто продовжувати роботу над ним чи ні. У цей час також необхідно бути добрішими до людей із оточення, навіть якщо за об'єктивними показниками вони такого ставлення і не заслуговують. Тим, хто має відповідні матеріальні можливості, потрібно займатися благодійністю – все гарне повернеться назад згідно із законом бумеранга.

Лев

На Левів цікаве відкриття щодо знайомої людини, яка давно симпатизує представникам знака, самі ж вони не відчувають нічого крім байдужості, і це – у кращому випадку. Але сьогодні вони матимуть можливість подивитися на неї з іншого – несподіваного – боку, а в результаті виявиться, що весь цей час вони помилялися, а старий знайомий цілком вартий їхньої пильної уваги.

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