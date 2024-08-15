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Стало відомо, які населені пункти окупував ворог - Deep State

Стало відомо, які населені пункти окупував ворог - Deep State

Російська армія продовжує рухатися вперед на Донеччині / Фото: Associated Press

Окупанти продовжують рухатися вперед.

Аналітики інформаційного каналу Deep State оновили мапу бойових дій на фронті. 

Про це вони повідомили у соціальних мережах. 

"Мапу оновлено!", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ворог окупував Желанне, Орлівку.

Також окупанти просунулися у Нью-Йорку, Миколаївці, Журавці та Красногорівці.

Раніше президент Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювали ситуацію в Курській області, зокрема створення військових комендатур у цьому регіоні.

Нагадаємо, віцепрем'єрка України Ірина Верещук повідомляла, що Сили оборони створюють зону безпеки на території Росії. За її словами, Україна відкрила цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області.

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