"Вірус лінощів" вперше діагностували у Європі: що відомо про інфекцію

Вірус Оропуш, який ЗМІ вже охрестили "вірусом лінощів", був виявлений у європейців, які повернулися з Америки. Ця хвороба, давно відома у країнах Південної та Центральної Америки, а також у Карибському басейні, у Європі була діагностована вперше. Захворілих виявили в Іспанії, Італії та Німеччині.

Про те, наскільки небезпечним є "заморський" вірус, пише Live Science.

За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), у червні та липні в Європі було виявлено 19 випадків захворювання на вірус Оропуш серед мандрівників, які повернулися з Бразилії та Куби. Зараження відбувається через укуси кровососних мух та комарів, які є переносниками інфекції.

"Прогноз на одужання сприятливий, летальні наслідки дуже рідкісні", — йдеться в оцінці ризику, опублікованій ECDC 9 серпня.

Зараження вірусом Оропуш проявляється раптовою лихоманкою, м'язовими болями, світлочутливістю та болем в очах, блюванням та висипом. Приблизно у 4% випадків вірус може вражати нервову систему, викликаючи запалення спинного та головного мозку. Проте більшість людей одужують протягом кількох днів або місяця.

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Вірус Оропуш був вперше виявлений у 1955 році в Трінідаді та Тобаго, і з того часу він викликав спалахи захворювання у різних країнах Південної Америки, Центральної Америки та Карибського басейну. Цього року спалахи були зареєстровані у Бразилії, Болівії, Колумбії та Перу. Куба до цього списку потрапила вперше.

Своєю назвою "вірус лінощів" інфекція зобов'язана милій тварині — трипалому лінивцю (Bradypus tridactylus) — і насправді не має жодного відношення до ледарів. На думку дослідників, лінивці можуть бути основними носіями вірусу, від яких хвороба передається людям через укуси комах.

Мошки, які розповсюджують хворобу, не зустрічаються у Європі. Чи можуть стати переносниками інфекції європейські комахи, поки невідомо.

Оскільки вакцини від вірусу Оропуш не існує, лікарі радять людям, які їдуть до місць поширення цієї інфекції, не нехтувати заходами безпеки та використовувати репеленти та інші види захисту від укусів комах.

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