Україна відкрила цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області: деталі

Жителі Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або які хочуть евакуюватися до України, можуть звернутися по допомогу.

Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або які хочуть евакуюватися до України.

Про це заявила віцепрем'єрка, голова Мінреінтеграції Ірина Верещук.

За її словами, у зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області РФ Україна має бути готова до прийому російських біженців.

Тому Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або які хочуть евакуюватися до України.

Заявку можна залишити так:

1) зателефонувати або написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp

2) написати на електронну пошту: hotlinesos24@gmail.com

"Україна дотримується всіх норм міжнародного гуманітарного права. Ми забезпечимо мирним жителям Курщини необхідний захист і гуманітарну підтримку", – запевнила Верещук.

Раніше Ірина Верещук заявила, що Україна відкриє гуманітарні коридори на Курщині для евакуації цивільних.

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