Україною рухається низка ворожих дронів: куди летять безпілотники

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 15 серпня 2024 року над територією України кружляють ворожі безпілотники.
Повітряні Сили ЗСУ попереджують про їхній рух:
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Донецька область - рух ударних БпЛА у вашому напрямку.
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Черкаси - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!
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Чергова група ворожих БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.
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Харківська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з півдня.
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Кіровоградщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Миколаївщини.
Тим часом нагадаємо, що Сили Оборони України продовжують звільняти населені пункти Курщини. Наразі вони контролюють Суджу, Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Курилівку, Плехово та інші.
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