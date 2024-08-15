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Україною рухається низка ворожих дронів: куди летять безпілотники

Україною рухається низка ворожих дронів: куди летять безпілотники

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 15 серпня 2024 року над територією України кружляють ворожі безпілотники.

Повітряні Сили ЗСУ попереджують про їхній рух:

  • Донецька область - рух ударних БпЛА у вашому напрямку.

  • Черкаси - в районі міста ворожий БпЛА. Перебувайте в укриттях!

  • Чергова група ворожих БпЛА з Херсонщини у північно-західному напрямку.

  • Харківська область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з півдня.

  • Кіровоградщина рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Миколаївщини.

Тим часом нагадаємо, що Сили Оборони України продовжують звільняти населені пункти Курщини. Наразі вони контролюють Суджу, Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Курилівку, Плехово та інші.

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