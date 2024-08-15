Украиной движется ряд вражеских дронов: куда летят беспилотники

В ночь на 15 августа 2024 года над территорией Украины кружат вражеские беспилотники.

Воздушные Силы ВСУ предупреждают об их движении:

Донецкая область – движение ударных БпЛА в вашем направлении.

Черкассы – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!

Очередная группа враждебных БПЛА из Херсона в северо-западном направлении.

Харьковская область движение ударных БПЛА в вашем направлении с юга.

Кировоградщина движение ударных БПЛА в вашем направлении из Николаева.

Между тем, напомним, что Силы Обороны Украины продолжают освобождать населенные пункты Курщины. Пока они контролируют Суджу, Любимовку, Гончаровку, Лебедевку, Куриловку, Плехово и другие.

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