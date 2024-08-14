Украина может создать военные комендатуры в Курской области: для чего это нужно

По словам омбудсмана, на совещании с президентом Зеленским обсуждался вопрос военных комендатур.

Украина может создать военные комендатуры в Курской области. Это необходимо, в частности, для оказания гуманитарной помощи местным жителям.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

По его словам, на совещании с президентом Зеленским обсуждался вопрос военных комендатур.

"(Создание комендатур необходимо – ред.) для того, чтобы была координация среди находящихся там военных частей. В частности, для добровольной позиции ВСУ в виде оказания гуманитарной помощи местному населению, нужно будет создать военные комендатуры", – отметил Лубинец.

Омбудсман уточнил, что целесообразность создания военных комендатур будет решать военное командование Украины. Этот вопрос обсуждается исключительно на основании международного права.

Ранее президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждали ситуацию в Курской области, в частности, создание военных комендатур в этом регионе.

Напомним, вице-премьер Украины Ирина Верещук сообщала, что Силы обороны создают зону безопасности на территории России. По ее словам, Украина открыла круглосуточную горячую линию для жителей Курской области.

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