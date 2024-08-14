Нападение с ножом в Германии: мужчина ранил семь человек в центре для беженцев

Жертвами преступника алжирского происхождения стали два немца и пятеро выходцев из Молдовы.

В берлинском центре для беженцев на Биттерфельдерштрассе в районе Марцан 21-летний мужчина ранил ножом семь человек. Нападение произошло вечером вторника, 13 августа.

Об этом сообщил телеканал RBB24.

"В общей сложности семеро раненых, в том числе 15-летний подросток, охранник и посетитель центра", – говорится в сообщении.

По информации полиции, подозреваемый в нападении – алжирец. Причина нападения пока неизвестна.

Издание отмечает, что полиция получила сообщение о резне у центра для беженцев в 22:40. Нападавший сначала поссорился перед входом в центр с 38-летним посетителем, а затем ударил его. Когда к мужчинам подошел 62-летний сотрудник службы безопасности, чтобы урегулировать конфликт, подозреваемый ударил и его, а затем ушел.

Но почти сразу, во дворе центра, этот мужчина встретил нескольких беженцев и завязал с ними драку. В ходе стычки подозреваемый достал нож и ранил пятерых человек.

В полиции сообщили, что пострадавшие получили порезы, но опасных для жизни травм не было. Нападавший тоже получил травмы и нуждался в медицинской помощи.

Известно, что жертвами алжирца стали пять выходцев Молдовы, а также посетитель и охранник центра для беженцев, имеющие гражданство Германии.

Все пострадавшие были доставлены в больницы машинами скорой помощи и вертолетом. Нападавшего задержала полиция.

Издание отмечает, что в последнее время в Германии участились случаи нападений и угроз с ножами, некоторые из них привели к серьезным ранениям и даже смерти жертвы. По статистике подавляющее большинство нападавших – молодые мужчины.

Такая ситуация вынуждает власти искать эффективное решение по усилению безопасности. В частности, Сенат Берлина планирует ввести в городе зоны запрета на ношение ножей.

Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер заявила, что хочет усилить законы об оружии и вообще запретить ношение некоторых видов ножей в общественных местах. В частности, могут запретить выкидные ножи и любые другие с длиной лезвия более 6 см.

Напомним, в Германии произошло загадочное убийство украинца. 46-летний беженец скончался в общежитии в Росток до прибытия скорой помощи. На теле погибшего обнаружены серьезные ранения,

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