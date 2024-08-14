Які населені пункти ЗСУ контролюють у Курській області: мапа DeepState

Сили Оборони України продовжують звільняти населені пункти Курщини. Наразі вони контролюють Суджу, Любимівку, Гончарівку, Лебедівку, Курилівку, Плехово та інші.

Про це повідомляє DeepState.

Зокрема, нещодавно українські бійці взяли під контроль Заолешенку. Вони виклали відповідне фото й карту.

ЗСУ звільнили Заолешенку на Курщині

ЗСУ звільнили Заолешенку на Курщині

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів президентові Володимиру Зеленському про ситуацію на всіх основних напрямках фронту, зокрема на Торецькому та Покровському, а також про перебіг операції в Курській області.

Читайте також: