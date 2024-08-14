ЗСУ знищили ворожий Су-34 на Курщині: Сирський прокоментував

Ворожий винищувач був збитий під час виконання бойового завдання у Курській області Росії.

Повітряні сили ЗСУ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 в ніч проти 14 серпня на території Курської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Вночі на території Курської області під час виконання бойового завдання бійці Повітряних сил ЗСУ засобами зенітних ракетних військ знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно", – зазначили у Генштабі.

Ліквідацію ворожого літака прокоментував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Сили оборони України знищили ворожий Су-34. Небо над Курщиною стало чистішим", – коротко написав генерал у Мережі.

До слова, українські війська взяли під контроль ще один населений пункт у Курській області – село Плехове.

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