ВСУ уничтожили вражеский Су-34 на Курщине: Сырский прокомментировал

Вражеский истребитель был сбит во время выполнения боевого задания в Курской области России.

Воздушные силы ВСУ уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в ночь на 14 августа на территории Курской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Ночью на территории Курской области во время выполнения боевого задания бойцы Воздушных сил ВСУ средствами зенитных ракетных войск уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно", — отметили в Генштабе.

Ликвидацию вражеского самолета прокомментировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34. Небо над Курщиной стало чище", – коротко написал генерал в Сети.

К слову, украинские войска взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области – село Плехово.

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