Курс валют на 15 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 15 августа установил официальный курс доллара на уровне 41,32 грн. Он подешевел на 2 копейки.

Об этом сообщил НБУ.

Евро вырос сразу на 35 копеек и стоит 45,54 грн. Официальный курс польского злотого составляет 10,59 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,55 грн. Покупают за 41,3 грн.

За евро в обменниках предлагается 45,45 грн. Продают по 45,2 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,80-41,40 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,90-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,85-41,45 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,45-45,50 грн

"ПУМБ" – 45,20-45,80 грн

"УкрСиббанк" – 44,55-45,45 грн

"Укрэксимбанк" – 44,60-45,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,48-10,65 грн

"ПУМБ" – 10,00-10,50 грн

"Укрэксимбанк" – 10,35-10,65 грн

Напомним, за последние три недели американская валюта подешевела в среднем на 60 копеек. Доллар стремительно дешевеет — стоит ли покупать читайте в материале ТСН.ua.

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