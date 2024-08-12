Курс валют в Украине: доллар стремительно дешевеет — стоит ли покупать

Август только начался, а события на рынке валют держат в напряжении украинцев, по крайней мере, тех, кто считает доллар более надежным за гривну средством инвестиции. Неудивительно, ведь за неполную декаду тренд курса доллара успел поменяться трижды: вверх, вниз и снова вверх. А вот владельцы гривневых депозитов и ценных бумаг, номинированных в гривне, спокойны, потому что общий тренд остается нисходящим. За последние три недели американская валюта подешевела в среднем на 60 копеек.

Что будет с курсом на текущей неделе, что лучше: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ждать от курса текущей недели (12-18 августа);

продавать или покупать наличную валюту.

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин и глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский.

Что происходит на рынке валют

Начавшееся 1 августа подорожание доллара закончилось быстро. По информации специализированных сайтов finance.ua и minfin.com.ua, на выходных курс стабилизировался, а с понедельника, 5 августа, американская валюта снова начала дешеветь. К четвергу, 8 августа, средний курс на наличном рынке снизился на 27 коп.: с 41,55 до 41,28 грн/доллар в продаже и с 41,03 до 40,76 грн/доллар в покупке. Но на следующий день доллар снова начал понемногу дорожать. На воскресенье, 11 августа, установились курсы 41,36 и 40,84 грн/доллар соответственно, то есть за прошлую неделю доллар подешевел на 18 коп. как в продаже, так и в покупке.

Самая низкая цена продажи доллара была 41,30 грн/доллар (0 коп. за неделю), самая высокая – 41,55 грн/доллар (-15 коп.). Максимальный курс покупки составил 41,20 (-20 коп. в неделю).

А вот евро, напротив, укрепился. Наличный евро 5 августа подорожал сразу на 30 коп. в продаже – до 45,42 грн/евро и на 20 коп. в покупке – до 44,67. Но уже на следующий день курс пошел немного вниз и практически стабилизировался. За прошедшую неделю евро стал дороже в продаже на 11 коп. (45,25 грн/евро), в покупке на 15 коп. (44,61 грн/евро).

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, доллар в продаже всю неделю был стабильным – средний курс составил 41,35 грн за единицу.

Курс покупки уже традиционно значительно менялся, причем колебания достигали почти 7 (!) гривен: от 41,10 до 34,60. На воскресенье, 12 августа, курс также был очень низким – 39,60 грн/доллар. Как пояснил Олег Пендзин, менялы не спешат продавать валюту в условиях нисходящего тренда, а пытаются заработать на низком курсе ее покупки у тех, кому крайне нужно продать валюту, это, прежде всего, теневой бизнес.

Курсовая политика Нацбанка на прошлой неделе была интересна: он ежедневно то укреплял, то ослаблял гривну. За неделю доллар упал ниже 41 гривны – до 40,99 грн (-24 коп.), однако на понедельник, 12 августа, регулятором был установлен официальный курс 41,11 грн/доллар. Для евро вообще устроили "американские горки": понедельник 44,65 грн/евро, вторник – 45,15 (+50 коп.), среда-пятница – от 44,77 до 44,81 (минус 34-38 коп.). ). На 12 августа официальный курс стал 44,88 грн/евро.

В итоге доллар за неделю подешевел на 12 коп. евро подорожал на 18 коп. Это отразилось и на соотношении доллар/евро: было 1,08 доллара за евро, стало 1,09.

Как известно, Нацбанк не комментирует свою курсовую политику, однако, по мнению Олега Пендзина, нынешние колебания курса были связаны с котировками двух основных мировых валют на зарубежных финансовых рынках. Что касается Украины, то эксперты считают, что ничего неожиданного на рынке на прошлой неделе не происходило.

"Это были незначительные колебания, которые для наличного курса вкладываются в существующий сейчас коридор 41,2-41,8 грн/доллар в продаже и 40,50-41 грн/доллар в покупке", – считает Андрей Забловский.

Чего ожидать от курса валют на текущей неделе

Мнения специалистов несколько отличаются.

Андрей Забловский прогнозирует повторение ситуации, которая была на прошлой неделе. То есть, по его мнению, курс наличного доллара останется на нынешнем уровне с незначительными колебаниями вверх-вниз. Итоговый тренд может быть как нисходящим, так и восходящим, но средний курс продажи долларовой наличности не будет выше 41,8 грн/доллар и ниже 41,2 грн/доллар.

"Прошедшая неделя была сложной для мировых финансовых рынков, где после "черного понедельника" 5 августа наблюдалось значительное падение акций самых известных и весомых мировых компаний, но кризис, похоже, прошел, спад прекратился и начался обратный процесс, – говорит Андрей Забловский. – Украинский рынок этого почти не почувствовал, за исключением незначительного подорожания евро. На наш рынок больше влияют внутренние факторы, новости с фронта. .

Олег Пендзин считает, что восходящий тренд курса доллара не только продлится на текущей неделе, но и станет более заметным. Причина в том, что Нацбанк на этой неделе несколько ослабит гривну, чтобы арифметически увеличить объем средств, которые пойдут на социальные и бюджетные выплаты.

"Эти расходы в значительной степени финансируются за счет поступающей в валюте зарубежной финансовой помощи, поэтому чем дороже доллар, тем больше за него нужно заплатить гривен на межбанке. Это повлияет на наличный курс, который в среднем может снова приблизиться к 42 грн/доллар", – объяснил Олег Пендзин.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разные.

Олег Пендзин по-прежнему считает более целесообразным зарабатывать на гривне.

"Сейчас у Нацбанка значительные золотовалютные резервы, около 40 млрд долларов, то есть стабильность гривны обеспечена надолго. Действительно, доллар постепенно дорожает, но не настолько, чтобы за счет роста курса можно было заработать больше, чем на гривневых депозитах и облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ)/ Доходы по ним составляют от 10-12% годовых по депозитам и 13-16% по ОВГЗ. Пока украинцы с осторожностью относятся к облигациям, но, надеюсь, что через непродолжительное время ситуация изменится. без крайней необходимости, потому что курс невыгоден", – аргументировал Олег Пендзин.

Андрей Забловский считает: в случае необходимости и непреодолимого желания приобрести валюту – сейчас для этого лучшее время по сравнению с серединой июля и началом августа, когда курс рос. А вот продавать валюту не стоит, потому что курс покупки низкий.