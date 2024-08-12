Курс валют в Україні: долар стрімко дешевшає – чи варто купувати

Серпень лише розпочався, а події на ринку валют тримають у напрузі українців, принаймні тих, хто вважає долар надійнішим за гривню засобом інвестиції. Не дивно, адже за неповну декаду тренд курсу долара встиг помінятися тричі: вгору, вниз і знову вгору. А от власники гривневих депозитів і цінних паперів, номінованих у гривні, спокійні, бо загальний тренд залишається низхідним. За останні три тижні американська валюта здешевшала у середньому на 60 копійок.

Що буде з курсом поточного тижня, що краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (12-18 серпня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин та голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський.

Що відбувається на ринку валют

Здорожчання долара, яке почалося 1 серпня, закінчилось швидко. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на вихідних курс стабілізувався, а від понеділка, 5 серпня, американська валюта знову почала дешевшати. До четверга, 8 серпня, середній курс на готівковому ринку знизився на 27 коп.: з 41,55 до 41,28 грн/долар у продажу і з 41,03 до 40,76 грн/долар у купівлі. Та наступного дня долар знову почав потроху дорожчати. На неділю, 11 серпня, встановились курси 41,36 і 40,84 грн/долар відповідно, тобто за минулий тиждень долар подешевшав на 18 коп. як у продажу, так і в купівлі.

Найнижча ціна продажу долара була 41,30 грн/долар (0 коп. за тиждень), найвища – 41,55 грн/долар (-15 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,20 (-20 коп. за тиждень).

А от євро, навпаки, зміцнився. Готівковий євро 5 серпня подорожчав відразу на 30 коп. у продажу – до 45,42 грн/євро і на 20 коп. у купівлі – до 44,67. Та вже назавтра курс пішов трохи вниз і практично стабілізувався. За минулий тиждень евро став дорожчим у продажу на 11 коп. (45,25 грн/євро), у купівлі на 15 коп. (44,61 грн/євро).

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, долар у продажу весь тиждень був стабільним – середній курс становив 41,35 грн за одиницю.

Курс купівлі вже традиційно значно змінювався, до того жж коливання досягали майже семи (!) гривень: від 41,10 до 34,60. На неділю, 12 серпня, курс також був надзвичайно низьким – 39,60 грн/долар. Як пояснив Олег Пендзин, міняйли не поспішають продавати валюту в умовах спадного тренду, а намагаються заробити на низькому курсі її купівлі у тих, кому вкрай потрібно продати валюту, це насамперед тіньовий бізнес.

Курсова політика Нацбанку на минулому тижні була цікавою: він щодня то зміцнював, то ослабляв гривню. За тиждень долар впав нижче 41 гривні – до 40,99 грн (-24 коп.), однак на понеділок, 12 серпня, регулятором було встановлено офіційний курс 41,11 грн/долар. Для євро взагалі влаштували "американські гірки": понеділок 44,65 грн/євро, вівторок – 45,15 (+50 коп.), середа-п’ятниця – від 44,77 до 44,81 (мінус 34-38 коп.). На 12 серпня офіційний курс став 44,88 грн/євро.

У підсумку долар за тиждень здешевшав на 12 коп., євро здорожчав на 18 коп. Це відбилось і на співвідношенні долар/євро: було 1,08 долара за євро стало 1,09.

Як відомо, Нацбанк не коментує свою курсову політику, однак, на думку Олега Пендзина, нинішні коливання курсу були пов’язані з котируваннями двох основних світових валют на зарубіжних фінансових ринках. Щодо України, то експерти вважають, що нічого несподіваного на ринку на минулому тижні не відбувалось.

"Це були незначні коливання, які для готівкового курсу вкладаються в наявний зараз коридор 41,2-41,8 грн/долар у продажу і 40,50-41 грн/долар у купівлі", – вважає Андрій Забловський.

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Думки фахівців дещо відрізняються.

Андрій Забловський прогнозує повторення ситуації, яка була на минулому тижні. Тобто, на його думку, курс готівкового долара залишиться на нинішньому рівні з незначними коливаннями вгору-вниз. Підсумковий тренд може бути як низхідним, так і висхідним, але середній курс продажу доларової готівки не буде вищим за 41,8 грн/долар і нижчим за 41,2 грн/долар.

"Минулий тиждень був складним для світових фінансових ринків, де після "чорного понеділка" 5 серпня спостерігалось значне падіння акцій найвідоміших і найвагоміших світових компаній, але криза, схоже, минула, спад припинився і почався зворотній процес, – говорить Андрій Забловський. – Український ринок цього майже не відчув, за винятком незначного подорожчання євро. На наш ринок більше впливають внутрішні фактори, новини з фронту. На фоні нейтрально-позитивного новинного фону змін не очікується. Чиїхось спроб спекулятивно розгойдати курс, як це було в липні, також не вбачається".

Олег Пендзин вважає, що висхідний тренд курсу долара не лише продовжиться на поточному тижні, а й стане більш помітним. Причина в тому, що Нацбанк поточного тижня дещо послабить гривню, аби арифметично збільшити обсяг коштів, які підуть на соціальні та бюджетні виплати.

"Ці видатки значною мірою фінансуються за рахунок зарубіжної фінансової допомоги, що надходить у валюті, тому чим дорожчий долар, тим більше за нього треба заплатити гривень на міжбанку. Це вплине на готівковий курс, який у середньому може знову наблизитись до 42 грн/долар", – пояснив Олег Пендзин.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні.

Олег Пендзин, як і раніше, вважає доцільнішим заробляти на гривні.

"Зараз у Нацбанку значні золотовалютні резерви, близько 40 млрд доларів, тобто стабільність гривні забезпечена надовго. Справді, долар поступово дорожчає, але не настільки, щоб за рахунок зростання курсу можна було заробити більше, ніж на гривневих депозитах і облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП). Доходи по них складають від 10-12% річних по депозитах і 13-16% по ОВДП. Поки українці з обережністю ставляться до облігацій, але, сподіваюсь, що через нетривалий час ситуація зміниться. Тим у кого є валюта, продавати її недоцільно без крайньої потреби, бо курс невигідний", – аргументував Олег Пендзин.

Андрій Забловський вважає: якщо є потреба і непереборне бажання придбати валюту – зараз для цього найкращий час порівняно з серединою липня і початком серпня, коли курс зростав. А от продавати валюту не варто, бо курс купівлі низьким.