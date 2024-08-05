Курс валют в Україні: долар "передумав" дешевшати – коли зупиниться і що робити

Для пересічних громадян надійніше мати справу з офіційними банківськими установами, а не з "чорним" ринком, радять експерти.

Долар продовжує лоскотати нерви українцям: після подорожчання його у липні майже до 42 гривень за долар і наступного за цим десятиденного падіння курсу, на початку серпня американська валюта знову почала підвищуватись у ціні.

У чому причина коливань, що буде з курсом на поточному тижні, що краще: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу поточного тижня (5-11 серпня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

Минулого тижня тренд змінився з низхідного на висхідний чітко на переході від липня до серпня. За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, 31 липня середній курс продажу готівкового долара був 41,35 грн/долар, курс купівлі – 40,80, а вже 1 серпня – 41,50 і 40,90 грн/долар відповідно. До неділі, 4 серпня, висхідний тренд дещо сповільнився, однак досяг 41,55 грн/долар у продажу і 41,02 у купівлі.

Найнижча ціна продажу долара була 41,30 грн/долар (-10 коп. за тиждень), найвища – 41,70 грн/долар (0 коп.). Але більшість банків і пунктів обміну валют, де можна було реально придбати готівку, тримали курс продажу від 41,50 до 41,60 грн/долар. Максимальний курс купівлі становив 41,40 (+13 коп. за тиждень).

Курс готівкового євро змінювався не так значно, ніж курс долара. За минулий тиждень він спершу знизився на 15 коп. – до 44,92 грн/євро, у продажу і на 28 коп. – у купівлі, до 44,22 грн/євро, а з 1 серпня почав зростати, досягнувши на неділю, 4 серпня, 45,16 і 44,50 грн/євро відповідно. Тобто курс повернувся до рівня, який був тиждень тому.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс продажу долара і євро мінявся подібно до "білого" ринку: по кінця липня вниз, з початком серпня – вгору. Мінімальний середній курс продажу долара був 41,20 грн/долар, максимальний – 41,45 (неділя, 4 серпня), для євро відповідно 44,88 і 45,20 грн/євро.

А от у купівлі ситуація була різною. Якщо євро спершу подешевшав з 44,95 до 44,60 грн/євро, потім подорожчав на кінець тижня до 44,90, то для долара міняйли влаштували "американські гірки". Так 31 липня середній курс купівлі впав до 38,95 грн/долар (-1,5 грн), 1 серпня зріс до 41,40 (+1,45 грн), і стабілізувався. На неділю, 4 серпня, курс купівлі був 41,35 грн/долар.

Мета такої нестабільності, на думку експертів – "розхитати човен" курсу і заробити по максимуму на купівлі при спадному тренді продаж. Тому для пересічних громадян надійніше мати справу з офіційними банківськими установами, а не з "чорним" ринком, упевнений Олег Пендзин.

Нацбанк на минулому тижні тримав курс долара майже стабільним, коливання були у межах 10 копійок від курсу минулого понеділка (41,10 грн/долар). Лише на понеділок, 5 серпня, регулятор опустив курс гривні до 41,23 грн/долар (-13 коп. за тиждень). Офіційний курс євро за тиждень практично не змінився, 29 липня було 44,63 грн/євро, 5 серпня стало 44,65 (+2 коп.). Однак посеред тижня, від вівторка до п’ятниці, євровалюта офіційно коштувала менше - від 44,40 до 44,42 грн/євро.

Співвідношення долар/євро знизилось з 1,086 до 1,08 долара за євро, тобто європейська валюта дещо ослабла до американської. Це мізер, але такий тренд триває другий тиждень поспіль, у середині липня співвідношення було 1,09 долара за євро.

На думку Олега Пендзина, головним чинником того, що долар знову почав дорожчати, є початок нового місяця і дії державних структур.

"Все очевидно: настав новий місяць, і Міністерство фінансів готується до виплати зарплат бюджетникам, виплат пенсій та інших видів соціальної допомоги. Нагадаю: ці статті витрат у нас фінансуються у тому числі й за рахунок надходжень від наших зарубіжних партнерів і номіновані у валюті, а зарплати, пенсії тощо виплачуються у гривнях. Тобто чим дорожчий долар або євро, тим вигідніше Мінфіну його продавати на міжбанківському ринку".

Чого очікувати від курсу валют поточного тижня

Експерти вважають: поточного тижня значних коливань долара не очікується, але й стабільності курсу не прогнозують.

Андрій Забловський наголосив, що нинішні підвищення або зниження курсу є ринковими і вкладаються у новий коридор від 41,2 до 41,8 грн/долар. Така ситуація збережеться й на поточному тижні.

Олег Пендзин має іншу думку.

"Якщо я не помиляюсь, вважаючи, що висхідний тренд курсу долара почався завдяки заходам державних структур, то цей тренд продовжиться і на поточному тижні, – говорить Олег Пендзин. – Він буде повільним, курс готівкового долара підвищиться ще на 20-30 коп., але не перейде за 42 грн/долар".

Нарешті Андрій Шевчишин упевнений: Нацбанк твердо контролює ринок і робитиме все, аби зберегти нинішню стабільність. Найбільший ризик, на його думку – ймовірний відтік депозитів населення з банків, якщо долар подорожчає помітно вище за 42 гривні і курс зростатиме й надалі.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів різні.

Андрій Забловський повідомив, що липень виявився рекордним за останні 12 років за обсягами як купівлі, так і продажу валюти.

"За даними НБУ, у липні фізичні особи продали валюти на 1,658 млрд доларів в еквіваленті, а купили на 2,275 млрд. Чиста купівля – 1,117 млрд доларів, це на 145 млн більше, ніж у червні, – навів цифри експерт. – Чи варто було це робити? На мою думку, ні, адже курс зростав. Спрацювали панічні настрої населення, на яких банкіри непогано заробили. А от коли отримають зиск ті, хто вклався у дорогі долари, сказати важко. Тому я купував би валюту не в липні, а у серпні", – говорить Андрій Забловський.

Олег Пендзин вважає доцільнішим заробляти на гривні. Він зазначив, що Мінфіном збільшено відсотки по цінних паперах – облігаціях внутрішньої державної позики (ОВДП) і вони наразі вигідніші за гривневі депозити.

"Наявні депозити чіпати не варто до закінчення терміну дії договору, аби не втратити відсотки, – пояснив Олег Пендзин. – А от на вільні гривневі кошти вигідніше придбати ОВДП. Відсотки по них складають від 13% річних при погашенні через 4 місяці, до 16% при погашенні у 2026 році. Для розуміння: аби отримати через два роки 16% річного доходу за рахунок подорожчання долара, його курс повинен бути не нижче 48 грн/долар у купівлі. Поки на 2026 рік є прогнози Кабміну щодо курсу у 46,5 грн/долар".

Експерт додав: ще одна вигода у тому, що прибуток по ОВДП не обкладається податком. Поки це 19,5%, а якщо влада збільшить військовий збір, може бути і 23%. Стартовий капітал для їх купівлі потрібен невеликий, від 1000 гривень за одну ОВДП, придбати їх можна не лише у банках та інвестиційних структурах, а навіть не виходячи з дому – через популярні мобільні застосунки.

Андрій Шевчишин упевнений, що у довгостроковій перспективі, це кілька років, готівкова валюта надійніша за гривню. Але її треба було купувати до кінця липня, коли долар дешевшав. Зараз він дорожчає, тому варто зачекати, поки не почнеться новий низхідний тренд.

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