Блокування Telegram в Україні: у "Слузі народу" прокоментували

Потураєв рекомендує написати законопроєкт, щоб месенжері або встановлювали діалогу із державою, або їх просто закриють.

Українська влада має технічну можливість заблокувати популярний месенджер Telegram, але наразі цього не планує робити.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "СН" Микита Потураєв.

"Ресурсів немає на регуляцію. І не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози – не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо", - зазначив нардеп.

На запитання журналіста, якщо немає ресурсу і можливості, то як тоді ми можемо реагувати, Потуряєв лаконічно відповів: "Відключати", як зробили із "Вконтакте" і "Одноклассниками", наголосивши, що є така "технічна можливість".

"Це проблема (Telegram дуже активно використовують усі органи держвлади - ред.), яка буде дорого всім коштувати, і тим хто цим користується, в першу чергу. Всі заплатять свою ціну. Ціна буде високою, і дай боже, щоб у нас вистачило, чим розрахуватися за ці помилки. Бо це все помилки. Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацією з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка, повторю, буде дорого коштувати", - додав він.

Потураєв рекомендує написати законопроєкт, "суть якому буде в тому, що або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".

Нагадаємо, ми раніше розповідали, чому українці пишались уникненням мобілізації і повелись на ІПСО Росії.

Новини ТСН 00:00 3 серпня. Соцпослуги військовим, скандал із "Охматдитом", бренд херсонського кавуна

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