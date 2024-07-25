Коли закінчиться війна в Україні: військовий відповів

Він розповів, у кого перевага на фронті.
Війна в Україні — найбільша в Європі після Другої світової. Вона триває плюс-мінус на паритеті. Противник переважає нас чисельно: в нього більше техніки, більше літаків, більше ракет.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю TSN.ua розповів інструктор з національно-патріотичної підготовки ВШК імені Євгена Коновальця, а у минулому вчитель з історії України на позивний “Слон”.
“Але все, що відбувається на полі бою, жодним чином не є побиттям якоїсь дитини. Ми обмінюємося ударами на рівних… Ми вже третій рік воюємо в стадії повномасштабної конвенційної війни і кінця не видно. Я не ризикну зараз навіть спробувати передбачити, коли вона закінчиться”, — каже “Слон”.
Нагадаємо, військовий Ігор Олійник висловив думку, за якої умови може закінчитися війна.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: СИЛА В СИЛІ! Не всі війни закінчуються ПЕРЕГОВОРАМИ! “Слон”
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