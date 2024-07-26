РФ атакувала дронами Ніжин: куди влучив ворог

Російські війська атакували Ніжин Чернігівської області безпілотниками "Шахед" у ніч проти 26 липня.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Під час атаки по Ніжину ворог влучив по обʼєкту інфраструктури та гуртожитку.

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"Чергова атака російських "шахедів" по Ніжину. Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу", – написав Чаус у Мережі.

Нагадаємо, в ніч проти 26 липня в усій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31К.

Згодом ворог влаштував атаку безпілотниками по Україні.

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