РФ атакувала дронами Ніжин: куди влучив ворог

Внаслідок російської атаки поранено людину.
Російські війська атакували Ніжин Чернігівської області безпілотниками "Шахед" у ніч проти 26 липня.
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Під час атаки по Ніжину ворог влучив по обʼєкту інфраструктури та гуртожитку.
"Чергова атака російських "шахедів" по Ніжину. Влучання в обʼєкт інфраструктури та житловий гуртожиток, поранено цивільну особу", – написав Чаус у Мережі.
Нагадаємо, в ніч проти 26 липня в усій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача-перехоплювача МіГ-31К.
Згодом ворог влаштував атаку безпілотниками по Україні.
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