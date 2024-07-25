У НАТО відреагували на російські БПЛА у Румунії

НАТО не вбачає навмисного нападу Росії після виявлення уламків дрона в Румунії.

У НАТО на тлі виявлених у Румунії фрагментів російського безпілотника заявили, що не мають інформації про "навмисний напад" на територію Альянсу.

Про це заявив представник Альянсу, пише Sky News.

Посадовець зазначив, що на тлі російських атак проти України поблизу своїх кордонів НАТО в останні дні посилив заходи моніторингу і спостереження, зокрема повітряне патрулювання.

"Хоча НАТО не має інформації, яка б вказувала на навмисний напад Росії на територію Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", – ідеться в коментарі.

Нагадаємо, на території Румунії виявили уламки безпілотника 25 липня після чергової російської атаки по Україні. Румунська влада повідомила про це союзникам та координує з ними свої дії щодо цього питання.

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