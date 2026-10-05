Звичайний камінь біля дверей виявився скарбом на мільйон доларів: дивовижна історія з Румунії

Унікальний бурштин десятиліттями пролежав у хаті, підпираючи двері / © Shutterstock

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Злодії, які свого часу вдерлися до будинку літньої жінки в румунському селі Кольці, викрали всі золоті прикраси, але навіть не звернули уваги на дверний упор. Як згодом з’ясувалося, вони залишили після себе справжній скарб вартістю близько 1,1 мільйона доларів (1 мільйон євро).

Про це повідомляє видання The Daily Galaxy.

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Жінка знайшла темний, важкий камінь вагою близько 3,5 кг у руслі місцевого струмка і принесла його додому, щоб підпирати двері. Бурштин десятиліттями пролежав у хаті, виконуючи суто побутову функцію.

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«У своїх гарячкових пошуках цінностей вони випустили з уваги справжній скарб, який був прямо перед їхніми очима», — згадує один із родичів жінки.

Сама власниця так і не дізналася про справжню цінність своєї знахідки та померла у 1991 році. У 1998 році родич, який успадкував будинок, запідозрив, що «камінь» може мати цінність, і запропонував його румунській владі.

Після того як держава викупила камінь за символічною ціною, його визнали національним надбанням і направили на експертизу до Музею історії в Кракові (Польща). Фахівці підтвердили, що це руманіт — особливий вид бурштину, поширений у пагорбах навколо Кольці. Вік самородка оцінюють у діапазоні від 38,5 до 70 мільйонів років.

За словами Даніеля Костаке, директора Музею повіту Бузеу, де зараз зберігається самородок, це один із найбільших екземплярів у світі та найбільший у своєму роді. Академія світових рекордів (World Record Academy) офіційно визнала його найбільшим знайденим самородком руманіту.

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Раніше ми псали про те, що бурштин з’явився ще до динозаврів: знахідка у вугіллі мусила палеонтологів кардинально переписати історію еволюції життя на нашій планеті.

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