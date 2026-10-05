Пенсіонера зі Львова оштрафували та змусили повертати державі понад 141 000 гривень пенсії

У Львові покарали пенсіонера / © iStock

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У Львові на 34 000 гривень оштрафували пенсіонера та змусили його повертати 141 000 гривень пенсії, які він незаконно отримав.

Про це йдеться у вироку Галицького районного суду м. Львова.

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Схема з фальшивою довідкою від МСЕК

Як встановив суд, у травні 2022 року чоловік особисто звернувся до сервісного центру ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області (у м. Старий Самбір) із заявою про призначення йому пенсії з інвалідності III групи. До заяви він додав завідомо підроблену «Довідку з акта огляду МСЕК», нібито видану Сихівською міжрайонною МСЕК КЗ ЛОР «Львівський обласний центр медико-соціальної експертизи».

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Водночас чоловік достеменно знав, що жодного медичного огляду у цій комісії він насправді не проходив, а відомості про його захворювання є неправдивими.

На підставі фальсифікованого документа 6 червня 2022 року пенсіонер отримав офіційне «Посвідчення особи з інвалідністю». У період від 10 травня 2022 року до 31 серпня 2026 року держава безпідставно нарахувала та виплатила на його банківський рахунок пенсійні виплати на загальну суму 141 182 гривні.

Що вирішив суд

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину у вчиненні шахрайства, підтвердив усі обставини справи та щиро розкаявся. Оскільки фактичні обставини ніким не оскаржувалися, суд розглянув справу у спрощеному порядку (за ч. 3 ст. 349 КПК України) без дослідження інших доказів.

22 вересня 2026 року Галицький районний суд м. Львова визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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Під час призначення покарання суд урахував, що засуджений є особою пенсійного віку, раніше не судимий, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю злочину.

Суд ухвалив:

Визнати чоловіка винним за ч. 1 ст. 190 КК України та призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень .

Повністю задовольнити цивільний позов Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Стягнути із засудженого на користь держави в особі Пенсійного фонду 141 182 гривні незаконно одержаних пенсійних коштів.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів від дня його проголошення.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

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