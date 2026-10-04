Пенсіонерам дали 90 днів: хто запізниться із заявою, той може втратити гроші

пенсія / © ТСН

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Від дати звернення до Пенсійного фонду може залежати, з якого моменту людині почнуть нараховувати виплати.

Про це пише radiotrek.

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Закон передбачає 90 днів після досягнення пенсійного віку для звернення із заявою про призначення пенсії. Якщо цей строк пропустити, виплату можуть призначити не з моменту виникнення права на пенсію, а вже з дати звернення.

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Наприклад, якщо право на пенсію виникло в січні, але людина звернулася до ПФУ лише в липні, виплати за попередній період можуть не нарахувати.

У якому віці можна вийти на пенсію

Вік виходу на пенсію за віком залежить від тривалості страхового стажу. У матеріалі Пенсійного фонду для 2025 року зазначені такі умови:

у 60 років — за наявності щонайменше 32 років страхового стажу;

у 63 роки — якщо є не менше 22 років стажу;

у 65 років — за наявності щонайменше 15 років стажу.

Якщо необхідної кількості страхового стажу немає, пенсію за віком у відповідному віці не призначають.

Як оформити пенсію

Заяву можна подати двома способами:

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особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду;

оформити заяву онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Фахівці радять не чекати останнього моменту та завчасно перевірити, чи всі необхідні документи є в наявності. Це дасть змогу заздалегідь виправити можливі проблеми з документами та не затягувати з оформленням пенсії.

Тож після набуття права на пенсію варто звернутися до Пенсійного фонду якомога швидше, щоб не ризикувати виплатами за попередні місяці.

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