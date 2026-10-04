У прозорій мереживній блузці і штанях з квітами: Сідні Свіні зазнімкували у Нью-Йорку

Сідні Свіні / © Getty Images

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Сідні Свіні потрапила до об’єктивів папараці під час виходу у Нью-Йорку. Акторка мала милий вигляд.

На ній була біла напівпрозора мереживна блузка з довгими рукавами, широкими манжетами і V-подібним вирізом, під якою виднівся білий бюстгальтер.

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Сідні Свіні / © Getty Images

Верх Сідні поєднала з коричневими широкими штанями, оздобленими квітковою вишивкою вздовж штанин та з коричневими босоніжками.

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Образ Свіні доповнила невеликим клатчем. На обличчі у неї були сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі, у вухах — сережки-цвяшки, на шиї дві нитки намиста з камінням. У Сідні було хвилясте укладання і макіяж з глянцевим блиском на губах.

Нагадаємо, оголена Сідні Свіні втрапила у скандал і спричинила бунт спортсменок.

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