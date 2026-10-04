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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Авіатроща Ту-95МС у Росії: на борту були воєнні злочинці, причетні до обстрілів України

Екіпаж Ту-95, який розбився в Росії, міг бути причетним до ракетних ударів по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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На борту Ту-95МС, що розбився в РФ, були окупанти, які готували ракетні удари по Україні — OSINT

На борту Ту-95МС, що розбився в РФ, були окупанти, які готували ракетні удари по Україні — OSINT / © телеграм-канал NEXTA Live

Щонайменше троє військовослужбовців із екіпажу російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, який розбився в Амурській області, могли бути пов’язані з підготовкою та проведенням ракетних ударів по Україні.

Про це свідчать дані OSINT-аналітиків.

Катастрофа сталася 29 вересня поблизу села Красноярово в Амурській області РФ під час навчально-тренувального польоту. Російське Міноборони спочатку повідомляло про шістьох загиблих і одного постраждалого. Водночас місцеві російські ЗМІ пізніше заявили про більшу кількість загиблих.

Як зазначає Телеграм-канал NEXTA Live, на борту Ту-95МС, що розбився в Амурській області, знаходилися 8 членів екіпажу, серед них 2 підполковники та 2 майори. Щонайменше троє з них були пов’язані з підготовкою та організацією ракетних ударів по Україні. Також вони брали участь у віддачі та виконанні наказів про запуски крилатих ракет по містах та цивільній інфраструктурі.

Раніше експерт розповів, скільки Ту-95МС залишилося у РФ.

Також ми писали, чому цей літак особливо важливий для Кремля.

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