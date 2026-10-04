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Авіатроща Ту-95МС у Росії: на борту були воєнні злочинці, причетні до обстрілів України
Екіпаж Ту-95, який розбився в Росії, міг бути причетним до ракетних ударів по Україні.
Щонайменше троє військовослужбовців із екіпажу російського стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, який розбився в Амурській області, могли бути пов’язані з підготовкою та проведенням ракетних ударів по Україні.
Про це свідчать дані OSINT-аналітиків.
Катастрофа сталася 29 вересня поблизу села Красноярово в Амурській області РФ під час навчально-тренувального польоту. Російське Міноборони спочатку повідомляло про шістьох загиблих і одного постраждалого. Водночас місцеві російські ЗМІ пізніше заявили про більшу кількість загиблих.
Як зазначає Телеграм-канал NEXTA Live, на борту Ту-95МС, що розбився в Амурській області, знаходилися 8 членів екіпажу, серед них 2 підполковники та 2 майори. Щонайменше троє з них були пов’язані з підготовкою та організацією ракетних ударів по Україні. Також вони брали участь у віддачі та виконанні наказів про запуски крилатих ракет по містах та цивільній інфраструктурі.
Раніше експерт розповів, скільки Ту-95МС залишилося у РФ.
Також ми писали, чому цей літак особливо важливий для Кремля.