Кінець світу через декілька днів: пастор зробив гучне пророцтво після видінь

Кінець світу / © ТСН

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Південноафриканський пастор Джошуа Млакела, який раніше спричинив паніку прогнозами про близький кінець світу, виступив із новою заявою про дату біблійного Вознесіння.

Як пише Daily Mail, проповідник стверджує, що кінець часів настане вже 12–13 жовтня.

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За словами Млакели, саме в ці дні має відбутися Вознесіння — подія, яку частина християн пов’язує з піднесенням віруючих на Небо перед періодом Великої скорботи та Другим пришестям Ісуса Христа.

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Пастор заявив, що отримав нову дату після видінь, у яких йому нібито являлися Бог та Ісус Христос. Він назвав 12–13 жовтня «остаточною датою» і заявив, що більше не очікує перенесення події.

Нова заява Млакели викликала скепсис, оскільки у 2025 році він уже кілька разів прогнозував конкретну дату Вознесіння. Зокрема, пастор стверджував, що воно станеться 23 вересня 2025 року.

Його прогнози тоді широко обговорювалися в соцмережах. За даними Daily Mail, деякі люди, повіривши пророцтвам проповідника, продавали будинки й автомобілі, а окремі прихильники навіть залишали роботу.

Після того, як прогноз не справдився, Млакела заявив, що це нібито не було помилкою: за його словами, Бог відклав Судний день, щоб дати людям додатковий час для покаяння.

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Як пастор пояснив нову дату

Тепер Млакела стверджує, що попередні розрахунки були неправильними через нібито місячний зсув календаря. Він пов’язав свої нові висновки з єврейським святом Рош га-Шана і заявив, що його справжня дата припадає не на вересень, а на жовтень.

Для обґрунтування своєї версії пастор посилається на власні видіння та трактування біблійних подій. Зокрема, він заявив, що побачені ним два повні місяці вказували на календарний зсув приблизно на один місяць.

Водночас Daily Mail зазначає, що Біблія не містить твердження про перебування Сонця в сузір’ї Овна під час Виходу євреїв з Єгипту, на якому частково ґрунтується пояснення Млакели.

Прогноз пастора поставили під сумнів

Пророцтва пастора суперечать позиції християн, які вважають, що визначити точну дату Другого пришестя Ісуса неможливо.

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Пастор і проповідник Володимир Савчук раніше заявляв, що людина, яка називає конкретну дату, суперечить біблійному вченню. Він також посилався на Друге послання до солунян, де йдеться про події, які, згідно з відповідним тлумаченням, мають передувати поверненню Ісуса.

Зокрема, він наголосив, що спершу має з’явитися «син погибелі», тобто постать, яку часто трактують як Антихриста.

Нагадаємо, десятиліття тому вчені вивели формулу, яка вирахувала точний день кінця світу. На їхню думку, саме тоді перенаселення Землі мало б призвести до катастрофи й самознищення людства.

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