Кінець світу вже близько: вчені назвали нову дату "Судного дня"

Кінець світу / © Pixabay

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Десятиліття тому вчені вивели формулу, яка вирахувала точний день кінця світу. На їхню думку, саме тоді перенаселення Землі мало б призвести до катастрофи й самознищення людства.

Про це зазначається у науковій праці фізика Гайнца фон Ферстера, пише Unilad.

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У своїй розрахунковій статті науковці вказали датою «Судного дня» п’ятницю, 13 листопада 2026 року. Дослідники вивчили дані про кількість людей від початку нашої ери до 1958 року й помітили, що населення Землі зростає дедалі швидшими темпами.

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«З очевидних причин t0 буде називатися „судним днем“, оскільки саме в цей день N (кількість „елементів“ або людей) прямує до нескінченності, а розумне населення самознищується. Наші праправнуки не голодуватимуть. Їх задавлять до смерті», — зазначив фізик Гайнц фон Ферстер.

Як з’ясувалося пізніше, конкретний вибір 13 листопада містив елемент жарту, адже це був день народження самого фон Ферстера.

Похмурий прогноз науковців так і не справдився. Вже з 1960-х років темпи зростання населення Землі почали сповільнюватися, а сучасний рівень народжуваності впав майже вдвічі порівняно з тими часами.

Ще до 1993 року реальні показники чисельності людства остаточно відхилилися від математичної моделі фізиків.

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Нагадаємо, група вчених з Університету Іллінойсу, одному з яких приписують передбачення появи штучного інтелекту, свого часу розрахувала начебто точну дату кінця світу.

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