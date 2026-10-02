Ці п'ять щоденних звичок можуть знижувати IQ: деякі вас здивують

Що знижує IQ: 5 повсякденних звичок, які шкодять мозку / © www.freepik.com/free-photo

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Деякі звичні заняття можуть негативно позначатися на роботі мозку, концентрації та когнітивних здібностях. Серед них дослідники називають багатозадачність, хронічний стрес і навіть тривале перебування за кермом.

Про це повідомило видання Onet.

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Спроба встигнути все одночасно

Робити кілька справ паралельно може здаватися ефективним способом заощадити час, однак мозок людини до такого режиму не пристосовано.

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Такого висновку дійшли під час дослідження Массачусетського технологічного інституту під керівництвом нейробіолога Ерла Міллера. Багатозадачність може погіршувати продуктивність і зрештою негативно позначатися на IQ.

Постійний стрес

Тривале нервове напруження також може впливати на мозок. Як свідчить дослідження, опубліковане в науковому журналі Neurology, стрес пов’язаний зі зменшенням розмірів мозку.

За наведеними даними, сильніше цей ефект проявляється у жінок.

Довгі поїздки автомобілем

Ще одним неочевидним чинником може бути тривале перебування за кермом. Науковці Університету Лестера встановили, що негативний вплив на інтелект можливий, якщо людина водить автомобіль понад дві години на день.

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Серед можливих причин дослідники називають стрес і втому, які виникають під час тривалих поїздок.

Пасивна відпустка у спекотних країнах

Тривалий відпочинок на пляжі також може позначитися на інтелектуальних здібностях. Професор Зігфрід Лерль з Університету Ерлангена в Німеччині пояснював це тим, що під час бездіяльності до мозку надходить менше кисню, що може призводити до пошкодження нервових клітин.

Свою роль може відігравати і зневоднення через високу температуру.

Жирна та солодка їжа

Раціон із великою кількістю жирів і цукру також може негативно позначатися на розумових здібностях. Йдеться, зокрема, про надмірне вживання фастфуду та упакованих продуктів із барвниками й консервантами.

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За наведеною інформацією, таке харчування може сповільнювати мислення, погіршувати пам’ять і концентрацію, а також сприяти відсутності мотивації та лінощам. Водночас періодичне вживання такої їжі не прирівнюється до раціону, в якому вона присутня щодня.

Нагадаємо, раніше вчені виявили, що навіть корисна рослинна їжа містить сполуку, яка за певних умов може посилювати запалення кишківника.

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