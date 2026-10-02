Чи готують евакуацію дипмісій із Києва: у МЗС України зробили роз'яснення

Речник МЗМ Георгій Тихий / © МЗС України

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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не отримували від іноземних дипломатичних місій запитів або повідомлень про плани перенести свої представництва з Києва.

Про це речник МЗС Георгій Тихий сказав кореспонденту ТСН.

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«Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували», — зазначив Тихий.

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Його заява пролунала після повідомлення видання The Guardian про те, що західні дипломати нібито опрацьовують варіанти перенесення своїх представництв із Києва до Львова або на схід Польщі у разі, якщо Росія почне цілеспрямовано атакувати іноземні дипломатичні місії.

За даними The Guardian, у приватних розмовах двоє високопоставлених представників закордонних дипломатичних місій нібито підтвердили підготовку екстрених планів евакуації.

Водночас офіційних повідомлень про рішення іноземних дипмісій залишити Київ, за словами речника українського МЗС, українська сторона не отримувала.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у вересні Путін наказав російським військовим скасувати будь-які «правила» та обмеження під час повітряних атак на Україну.

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