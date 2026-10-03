День ангела 10 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 10 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 10 жовтня

10 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Антона, Василя, Кирила, Павла, Сергія, Степана, Юхима, Якова.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Антон — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві привабливий, вміє притягувати людей. В дорослому віці стає талановитим.

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Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві доброзичливий, завзятий. В дорослому віці стає рішучим.

Кирило — давньогрецьке походження, означає «владика». В дитинстві активний, добре вчиться. В дорослому віці стає працьовитим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві добрий, сором’язливий. В дорослому віці стає справедливим.

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Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві легкий у спілкуванні, дружелюбний. В дорослому віці стає відданим.

Юхим — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благородний». В дитинстві доброзичливий, не егоїстичний. В дорослому віці стає сентиментальним.

Яків — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «наступати по п’ятах». В дитинстві рухливий, має добре розвинену фантазію. В дорослому віці стає самовпевненим.

День ангела 10 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 10 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів, допомагав у важливі моменти та наповнював життя світлом, добром і радістю.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде якомога більше щасливих подій, приємних зустрічей і здійснених мрій. Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, любові та добробуту.

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З Днем ангела! Нехай ангел-охоронець захищає тебе на кожному кроці, підказує правильний шлях і дарує сили долати будь-які труднощі. Бажаю миру в серці, тепла в домі та щастя щодня.

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Прийми найщиріші вітання з Днем ангела! Бажаю, щоб доля дарувала багато приводів для усмішок, поруч завжди були дорогі та щирі люди, а всі добрі бажання неодмінно здійснювалися.

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Вітаю з іменинами! Нехай твій небесний покровитель завжди підтримує та оберігає, а життя буде сповнене любові, гармонії, удачі й добрих новин. Бажаю світлих думок, невичерпної енергії та здійснення найзаповітніших мрій.

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