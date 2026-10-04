Чужі гроші на вашій картці: юрист попередив про несподівані наслідки помилкового переказу

Банківська картка / © Фото з відкритих джерел

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Випадковий грошовий переказ на банківську картку іншої людини вважається майном, набутим без достатньої правової підстави, тому отримувач повинен повернути ці кошти власнику.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив юрист Євген Буліменко.

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За його словами, якщо гроші через помилку платника потрапили на чужий картковий рахунок, отримувач не має законних підстав залишати їх собі.

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Такі правовідносини регулює стаття 1212 Цивільного кодексу України, яка передбачає обов’язок повернути безпідставно набуте майно.

За користування чужими грошима можуть нарахувати проценти

Юрист також звернув увагу, що обов’язок отримувача не обмежується лише поверненням помилково зарахованої суми. Людина, яка без достатньої правової підстави отримала чужі кошти, може бути зобов’язана сплатити проценти за користування ними.

Відповідні положення містяться у статтях 536 та 1214 Цивільного кодексу України. Тобто якщо отримувач знав або мав знати про безпідставність отримання грошей, питання може стосуватися не лише повернення самої суми, а й процентів за час користування нею.

Коли гроші не зобов’язані повертати

Водночас закон передбачає винятки. За словами Буліменка, стаття 1215 Цивільного кодексу визначає перелік виплат, які за певних умов не підлягають поверненню.

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Йдеться, зокрема, про заробітну плату та прирівняні до неї платежі, пенсії, допомоги, стипендії, аліменти, відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я чи смертю, а також інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування.

Однак таке правило застосовується лише за одночасного виконання визначених законом умов: виплату здійснили добровільно, платник не допустив рахункової помилки, а отримувач діяв добросовісно.

Які рішення ухвалює суд

На практиці суди також розглядають помилкові перекази на чужі банківські рахунки як майно, набуте без достатньої правової підстави.

Зокрема, Подільський районний суд Києва рішенням від 30 квітня 2025 року у справі №758/12843/24 задовольнив позов людини, яка помилково переказала кошти на картковий рахунок іншої особи.

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Суд постановив стягнути з отримувача 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, українці, які втратили роботу, можуть розраховувати не лише на стандартну допомогу. Є кілька програм, які дозволяють отримати більші суми або кошти на навчання та власну справу.

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