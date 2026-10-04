Чому в нас погіршується настрій, коли раніше темніє: що насправді відбувається з організмом

Експерти розповіли, чому восени погіршується настрій, і як рання темрява впливає на наш організм. / © unsplash.com

Реклама

З настанням осені та скороченням світлового дня чимало людей стикаються з різким погіршенням настрою, апатією та постійним відчуттям виснаження. Медики застерігають: це не просто тимчасова примха, а природна фізіологічна реакція організму на дефіцит сонячного світла.

Про те, чому виникає осіння хандра та як повернути енергію, повідомляє портал Egészségkalauz.

Реклама

З наближенням осені стає все темніше, і багато людей можуть почуватися більш втомленими, млявими або сонними. За словами експертів, це не обов’язково тому, що ми сумуємо за літом: менше природного світла також може впливати на наш внутрішній годинник, сон і біологічні процеси, що впливають на наш настрій.

Реклама

Зміна може бути особливо помітною під час осіннього переведення годинника. У той час як влітку після роботи ще світло протягом кількох годин, у холодну пору року багато людей виходять з дому в темряві, і до того часу, як вони закінчують роботу, знову темно.

Деяких людей це майже не турбує, але інші на початку осені помічають, що їм важче прокидатися, менше енергії, хотілося б більше спати, важче зосередитися або просто погіршується настрій.

За цим стоїть кілька процесів. Світло є одним із найважливіших сигналів часу в людському організмі, який, серед іншого, допомагає синхронізувати наш внутрішній біологічний годинник зі зміною дня та ночі. Коли відбувається значна зміна в тому, коли і скільки природного світла ми отримуємо, наш організм також може реагувати.

Наші очі використовують світло не лише, щоб бачити

Світло, що досягає сітківки ока, також надає мозку інформацію про те, день зараз чи ніч.

Реклама

Ця інформація досягає так званого супрахіазматичного ядра мозку, яке відіграє центральну роль у регулюванні циркадного ритму, або приблизно 24-годинного внутрішнього біологічного ритму.

Природне освітлення є особливо важливим сигналом. Вранці світло може допомогти організму адаптуватися до періоду неспання, тоді як увечері темрява сигналізує про те, що час відпочити.

Восени та взимку ця система стикається з іншими умовами освітлення, ніж влітку. Дні коротші, і багато людей проводять значну частину світлового дня в приміщенні.

Мелатонін також відіграє певну роль

Чергування світла і темряви також впливає на вироблення мелатоніну.

Реклама

Мелатонін — це гормон, рівень якого зазвичай починає підвищуватися ввечері, коли настає темрява. Це допомагає організму сигналізувати про те, що час спати.

Світло, навпаки, пригнічує вироблення мелатоніну.

Коли восени темніє раніше, змінюється світлове середовище, до якого адаптується наша циркадна система. Зміни функції мелатоніну також вивчаються у зв’язку із сезонними змінами настрою.

Це може сприяти тому, що людина почуватиметься сонливішою або більш втомленою в темні місяці.

Однак важливо зазначити, що це явище не можна просто підсумувати як «темрява виробляє більше мелатоніну, тому ми почуваємося погано». Регуляція настрою набагато складніша.

Зміни умов освітлення, швидше за все, є одним із факторів, які можуть впливати на настрій у більш чутливих людей.

Не випадково, що вранці важче встати з ліжка. Однією з причин осінньо-зимової втоми може бути те, що ранки стають темнішими.

Природне світло вранці є важливим сигналом для внутрішнього годинника організму. Якщо хтось прокидається в темряві, а потім одразу сідає в машину або користується громадським транспортом до закритого робочого місця, він може не отримувати достатньо яскравого природного світла протягом більшої частини ранку.

Це може бути пов’язано з тим, що вечорами нас оточує штучне освітлення та екрани.

Таким чином, організм стикається з абсолютно іншими умовами освітлення, ніж ті, що позначають межу між днем ​​і ніччю в природному середовищі.

Тому стабільний ритм сну та природне освітлення протягом дня, особливо вранці, можуть бути важливими протягом осінніх місяців.

Рання темрява також змінює наші звички

Не всі ефекти є гормональними чи неврологічними. Подумайте, як змінюється звичайний день, коли вдень темніє.

Влітку легше гуляти, займатися садівництвом, займатися спортом або зустрічатися з кимось після роботи. При світлі вечір може здаватися продовженням дня.

Однак, якщо вдень стемніє, легше піти додому та залишитися вдома.

Це може призвести до зменшення часу, проведеного на свіжому повітрі, меншої фізичної активності, а для деяких людей також може зменшитися кількість соціальних заходів.

Все це може вплинути на ваше самопочуття. Регулярні фізичні вправи, наприклад, пов’язані з кращим психічним здоров’ям, а соціальні зв’язки також важливі для психологічного благополуччя.

Отже, рання темрява також може опосередковано погіршити наш настрій, змінюючи наше повсякденне життя.

Не всі осінні настрої є депресією

Цілком нормально, що восени людина відчуває себе менш енергійною, хоче більше відпочивати вдома або часом має гірший настрій.

Це саме по собі не означає, що у вас сезонна депресія. Ситуація інша, якщо зміна є тривалою, значною та має помітний вплив на повсякденне життя.

Сезонний афективний розлад, або САР, — це тип депресії, який має сезонний характер. У більшості випадків він починається восени або взимку, а потім стихає навесні.

Річ не лише в тому, що цій людині не подобається холод.

Ось як може проявлятися сезонна депресія

Симптоми сезонного афективного розладу частково такі ж, як і при інших депресивних станах.

Також можуть виникати постійний поганий настрій, втрата інтересу та задоволення, брак енергії, труднощі з концентрацією уваги, відчуття безнадії. Певні симптоми можуть бути особливо характерними для осінньо-зимового типу.

Людина може спати більше, ніж зазвичай, мати труднощі з пробудженням вранці, відчувати підвищений апетит, особливо тягу до їжі, багатої на вуглеводи, а також може спостерігатися збільшення ваги.

Чому це впливає на деяких людей набагато більше?

Не всі реагують однаково на скорочення світлового дня. Точна причина сезонного афективного розладу до кінця не вивчена. Зміни циркадного ритму, процеси, пов’язані з функцією серотоніну, та зміни балансу мелатоніну можуть відігравати певну роль.

Також відомо, що сезонна депресія може бути частіше зустрічатися в районах, розташованих далі від екватора, де взимку більша різниця між тривалістю дня та ночі.

Сімейний анамнез та наявність інших депресивних або біполярних розладів також можуть бути пов’язані з ризиком.

Однак, те, що хтось щоосені трохи погіршується в настрої, не означає, що йому можна поставити діагноз.

Коли це більше, ніж просто звичайна осіння депресія?

Варто звернутися за допомогою, якщо поганий настрій триває кілька днів або тижнів, регулярно повертається та впливає на роботу, стосунки або виконання повсякденних завдань.

Це також може бути попереджувальним знаком, якщо людина втрачає інтерес до речей, які їй колись подобалися, спостерігаються значні зміни у сні або апетиті, стає дедалі більш ізольованою або відчуває постійну безнадію.

Сезонний афективний розлад піддається лікуванню. Окрім світлотерапії, також може бути розглянуто психотерапію, а в деяких випадках і медикаментозне лікування.

Якщо з’являються думки про самоушкодження або самогубство, слід негайно звернутися за допомогою.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Україна традиційно перейде з літнього часу на зимовий. Цьогоріч перехід на зимовий час відбудеться в ніч проти неділі, 25 жовтня. Ми розповідали, як це пережити без стресу для організму.

Новини партнерів