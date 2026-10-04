Життя серед природи та триразове харчування, але за умови: у Португалії відкрили набір волонтерів

Португалія / © Reuters

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Кемпінг NaturViana на півночі країни шукає волонтерів, які готові працювати близько 25 годин на тиждень.

Про вакансію йдеться на платформі Worldpackers, де публікують пропозиції для мандрівників, які допомагають господарям в обмін на проживання та інші умови, пише okdiario.

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Що пропонують волонтерам

NaturViana — натуристичний кемпінг у Віана-ду-Каштелу, у регіоні Мінью на півночі Португалії, неподалік від кордону з Іспанією.

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Волонтери мають працювати 25 годин на тиждень, при цьому їм надають два вихідні дні. Мінімальний термін перебування, зазначений в оголошенні, становить два дні. Приєднатися можуть як люди, які подорожують самостійно, так і пари або друзі.

За роботу господарі пропонують проживання, сніданок, обід і вечерю щодня.

Втім, називати таку пропозицію повністю безкоштовною не можна. Волонтер має сплачувати 20 євро на день. За інформацією з оголошення, ці кошти призначені для покриття витрат на воду, електроенергію, харчування та матеріали.

Таким чином, за місяць така плата становитиме близько 600 євро, не враховуючи вартості річної підписки Worldpackers.

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Яку роботу потрібно виконувати

Від волонтерів очікують практичності, відповідальності та ініціативності. Конкретні завдання залежать від потреб кемпінгу та навичок людини.

Серед зазначених в оголошенні робіт:

невеликі столярні та монтажні роботи;

фарбування і декорування;

будівельні та ремонтні роботи;

садівництво і вирощування рослин;

організація та прибирання робочих зон.

Окрім харчування та проживання, волонтерам обіцяють доступ до швидкісного інтернету, обладнаної кухні та пральні. Також вони можуть долучатися до екскурсій, прогулянок, маршрутів і заходів.

Варіанти проживання різні — від намету до спільної або окремої кімнати. Конкретний варіант узгоджується з господарем.

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Що відомо про кемпінг

NaturViana розташований у сільській місцевості Портела-Суша, приблизно за 50 км від іспанського кордону.

Господарі називають його екологічним мінікемпінгом у натуристичному середовищі. На території є місця для наметів і автодомів, органічний басейн без хімікатів та альтернативні варіанти проживання.

Проєкт заснували Адріано Піньєйро та його партнерка Ніна. За даними португальського видання NiT, територію почали розвивати у 2012 році, а приймати гостей — із 2017-го.

Кемпінг використовує сонячні панелі та LED-освітлення. Серед незвичних об’єктів на території — скляний купол площею 25 квадратних метрів із вітальнею, спальним місцем і панорамним видом.

Оскільки NaturViana має натуристичний формат, це є важливою особливістю, яку потенційним волонтерам варто врахувати перед поїздкою.

Хто може подати заявку

В оголошенні зазначено вікові вимоги — від 18 до 35 років. Також потрібне знання португальської або англійської мови на середньому рівні.

Витрати на переліт, туристичне страхування та внутрішній транспорт пропозиція не покриває. Віза для громадян Іспанії для в’їзду до Португалії не потрібна.

Подаватися потрібно через платформу Worldpackers. Для цього кандидат має створити профіль із фотографіями, інформацією про знання мов та попередній досвід, оформити річний план платформи, після чого надіслати заявку господарю із бажаними датами.

Далі потрібно погодити з господарем умови проживання та оплату щоденного внеску.

Кемпінг працює лише за попереднім бронюванням. Господарі окремо просять не приїжджати на територію без попереднього узгодження.

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