Конец света через несколько дней: пастор сделал громкое пророчество после видений

Конец света / © ТСН

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Южноафриканский пастор Джошуа Млакела, который ранее вызвал панику своими предсказаниями о скором конце света, выступил с новым заявлением о дате библейского Вознесения.

Как пишет Daily Mail, проповедник утверждает, что конец света наступит уже 12–13 октября.

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По словам Млакелы, именно в эти дни должно произойти Вознесение — событие, которое часть христиан связывает с вознесением верующих на Небеса перед периодом Великой скорби и Вторым пришествием Иисуса Христа.

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Пастор заявил, что узнал новую дату после видений, в которых ему якобы явились Бог и Иисус Христос. Он назвал 12–13 октября «окончательной датой» и заявил, что больше не ожидает переноса события.

Новое заявление Млакелы вызвало скептицизм, поскольку в 2025 году он уже несколько раз прогнозировал конкретную дату Вознесения. В частности, пастор утверждал, что оно произойдет 23 сентября 2025 года.

Его прогнозы тогда широко обсуждались в соцсетях. По данным Daily Mail, некоторые люди, поверив предсказаниям проповедника, продавали дома и автомобили, а отдельные сторонники даже уходили с работы.

После того как прогноз не оправдался, Млакела заявил, что это якобы не было ошибкой: по его словам, Бог отложил Судный день, чтобы дать людям дополнительное время для покаяния.

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Как пастор объяснил новую дату

Теперь Млакела утверждает, что предыдущие расчёты были неверными из-за якобы месячного сдвига календаря. Он связал свои новые выводы с еврейским праздником Рош га-Шана и заявил, что его настоящая дата приходится не на сентябрь, а на октябрь.

В обоснование своей версии пастор ссылается на собственные видения и интерпретацию библейских событий. В частности, он заявил, что увиденные им две полные луны указывали на календарный сдвиг примерно на один месяц.

В то же время Daily Mail отмечает, что в Библии нет упоминания о том, что Солнце находилось в созвездии Овна во время Исхода евреев из Египта, на чем частично основано объяснение Млакелы.

Прогноз пастора был поставлен под сомнение

Пророчества пастора противоречат позиции христиан, считающих, что определить точную дату Второго пришествия Иисуса невозможно.

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Пастор и проповедник Владимир Савчук ранее заявлял, что человек, называющий конкретную дату, противоречит библейскому учению. Он также ссылался на Второе послание к Солунянам, где говорится о событиях, которые, согласно соответствующему толкованию, должны предшествовать возвращению Иисуса.

В частности, он подчеркнул, что сначала должен появиться «сын погибели», то есть персонаж, которого часто считают Антихристом.

Напомним, что десять лет назад учёные вывели формулу, с помощью которой был рассчитан точный день конца света. По их мнению, именно тогда перенаселение Земли должно было привести к катастрофе и самоуничтожению человечества.

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