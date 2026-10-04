Це допоможе зберегти пам’ять: дослідники назвали простий продукт

Продукти / © pexels.com

Реклама

Регулярне вживання яєць може бути пов’язане з повільнішим погіршенням когнітивних функцій у старшому віці. Такого висновку дійшли дослідники, проаналізувавши дані учасників тривалого спостереження.

Результати дослідження опубліковані в журналі Nutrients, пише blikk.

Реклама

Вчені проаналізували харчові звички та результати когнітивних тестів 890 людей віком понад 55 років.

Реклама

Особливо помітний зв’язок виявили серед жінок. У тих, хто частіше їв яйця, спостерігалося менше погіршення виконавчих функцій та семантичної пам’яті.

За даними дослідників, зі збільшенням категорії споживання яєць показник ризику знижувався на 0,1. Однак автори роботи підкреслюють, що йдеться саме про статистичний зв’язок, а не про доведену причинно-наслідкову залежність.

Чим яйця можуть бути корисні для мозку

Одним із важливих компонентів яєць є холін. Він необхідний організму для вироблення ацетилхоліну — нейромедіатора, який бере участь у процесах пам’яті та навчання.

Кері Ганс, авторка книги The Small Change Diet, зазначає, що холін також може мати протизапальну дію, а запальні процеси та окислювальний стрес пов’язують із погіршенням когнітивних функцій.

Реклама

Яйця також містять вітамін B12, лютеїн і зеаксантин. Ці речовини мають антиоксидантні властивості та можуть допомагати організму протистояти окислювальному стресу.

Крім того, яйця є джерелом білка та жирів. За словами Скотта Кітлі, співвласника Keatley Medical Nutrition Therapy, поживні речовини в яйцях можуть сприяти підтриманню стабільного рівня цукру в крові, що також має значення для загального стану організму.

Не лише для пам’яті

Яйця містять також вітаміни A, D, E і K, селен та цинк. Ці поживні речовини важливі не тільки для роботи мозку, а й для підтримання м’язової маси.

Дієтологиня Джессіка Кордінг зазначає, що яйця можуть сприяти тривалішому відчуттю ситості та допомагати контролювати вагу. Білок у їхньому складі також необхідний для відновлення м’язів.

Реклама

Скільки яєць можна їсти

За наведеними у матеріалі рекомендаціями, до раціону можна включати до семи яєць на тиждень без негативного впливу на рівень холестерину у здорових людей.

Їх можна готувати по-різному: варити, робити омлет, яєчню або додавати до салатів. Варене яйце також може бути простим варіантом поживного перекусу.

Водночас самі дослідники не стверджують, що регулярне споживання яєць гарантує збереження пам’яті. Результати лише вказують на можливий зв’язок між харчуванням і темпами когнітивних змін, який потребує подальшого вивчення.

Новини партнерів

Новини партнерів