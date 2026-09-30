У Росії розбився ще один ракетоносець: експерт розповів, скільки Ту-95МС залишилося у РФ

Бомбардувальник Ту-95 / © wikimedia.org

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В Амурській області Росії зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-95МС.

Про це пише військовослужбовець 413-го полку СБС «Рейд», експерт Defense Express Іван Киричевський у Facebook.

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За словами Киричевського, після цієї втрати у Росії «на папері» може залишитися не більш як 45 стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95МС. При цьому, як зазначає експерт, реально літати з них можуть максимум 36 машин.

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«А на початок повномасштабного вторгнення у них було аж 60 таких літаків. Яка сумна новина, як то кажуть, радіємо всі хором», — додав експерт.

Як пише Defense Express, катастрофа в Амурській області привертає увагу тим, що попередня аварія Ту-95МС сталася 11 років тому.

У 2015 році під час польоту в одного з таких бомбардувальників відмовили три двигуни. Екіпажу тоді вдалося катапультуватися: із семи членів екіпажу вижили п’ятеро.

Аналітики також нагадали про інший випадок. У 1985 році в Південно-Китайському морі розбився Ту-95РЦ. Це була остання аварія такого бомбардувальника, під час якої загинув увесь екіпаж.

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Крім того, у Defense Express звернули увагу на дані Головного управління розвідки Міноборони України. Наприкінці серпня 2026 року там повідомляли про 38 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-95МСМ, які перебували у боєздатному стані в Росії.

Уже 28 серпня СБУ за допомогою дрона MICH 2000 знищила один Ту-95МС на авіабазі Енгельс. А 29 вересня ще один такий літак зазнав катастрофи в Амурській області.

Аналітики підрахували, що після цих втрат загальна кількість Ту-95МС і Ту-95МСМ, які залишаються на озброєнні РФ, може становити 36 одиниць.

Раніше повідомлялося, що в Амурській області Росії зазнав катастрофи стратегічний бомбардувальник Ту-95. Внаслідок аварії загинули шестеро членів екіпажу, ще один військовий травмований.

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Ми раніше інформували, що під час атаки на аеродром «Ростов-Центральний» були знищені два російські вертольоти Мі-8, а також літаки Ан-12 та Ан-26.

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