В России разбился еще один ракетоносец: эксперт рассказал, сколько Ту-95МС осталось в России

Бомбардировщик Ту-95 / © wikimedia.org

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В Амурской области России потерпел крушение стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.

Об этом пишет военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд», эксперт Defense Express Иван Киричевский в Facebook.

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По словам Киричевского, после этой потери в России «на бумаге» может остаться не более 45 стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95МС. При этом, как отмечает эксперт, реально летать из них может быть максимум 36 машин.

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«А к началу полномасштабного вторжения у них было 60 таких самолетов. Какая печальная новость, как говорится, радуемся все хором», — добавил эксперт.

Как пишет Defense Express, крушение в Амурской области привлекает внимание тем, что предыдущая авария Ту-95МС произошла 11 лет назад.

В 2015 году во время полета у одного из таких бомбардировщиков отказали три двигателя. Экипажу тогда удалось катапультироваться: из семи членов экипажа выжили пятеро.

Аналитики также напомнили о другом случае. В 1985 году в Южно-Китайском море разбился Ту-95РЦ. Это была последняя авария такого бомбардировщика, в результате которого погиб весь экипаж.

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Кроме того, в Defense Express обратили внимание на данные Главного управления разведки Минобороны Украины. В конце августа 2026 года там сообщали о 38 стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-95МСМ, находившихся в боеспособном состоянии в России.

Уже 28 августа СБУ с помощью дрона MICH 2000 года уничтожила один Ту-95МС на авиабазе Энгельс. А 29 сентября еще один такой самолет потерпел крушение в Амурской области.

Аналитики подсчитали, что после этих потерь общее количество остающихся на вооружении РФ Ту-95МС и Ту-95МСМ может составлять 36 единиц.

Ранее сообщалось, что в Амурской области России потерпел крушение стратегический бомбардировщик Ту-95. В результате аварии погибли шесть членов экипажа, еще один военный травмирован.

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Мы ранее информировали, что во время атаки на аэродром «Ростов-Центральный» были уничтожены два российских вертолета Ми-8, а также самолеты Ан-12 и Ан-26.

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