Мерц назвав головну проблему України перед зимою: Німеччина шукає додаткову допомогу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що працює над посиленням протиповітряної оборони України та залученням додаткових засобів ППО.

Про це повідомляє DW.

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За словами Мерца, під час особистих переговорів із главами держав і урядів різних країн він намагається домогтися поповнення українських запасів систем та засобів протиповітряної оборони.

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«Наразі це найбільш слабке місце. Я сподіваюся, що нам вдасться підготувати Україну до майбутньої зими, зокрема й у сфері енергопостачання», — заявив канцлер.

Мерц також розповів, що разом із європейськими партнерами активно обговорює подальше посилення підтримки України напередодні засідання Європейської ради, яке заплановане на 15–16 жовтня у Брюсселі.

Він зазначив, що серед обговорюваних питань є конкретна фінансова підтримка українського бюджету, а також використання всіх доступних можливостей для посилення протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Євгеній Хмара відвідав командні пункти військових частин Повітряних сил у Київській області та обговорив захист столичного регіону від нових атак РФ.

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Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль зустрівся у Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

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