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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Мерц назвав головну проблему України перед зимою: Німеччина шукає додаткову допомогу

Німеччина активно обговорює подальше посилення підтримки України напередодні засідання Європейської ради.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц / © Associated Press

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що працює над посиленням протиповітряної оборони України та залученням додаткових засобів ППО.

Про це повідомляє DW.

За словами Мерца, під час особистих переговорів із главами держав і урядів різних країн він намагається домогтися поповнення українських запасів систем та засобів протиповітряної оборони.

«Наразі це найбільш слабке місце. Я сподіваюся, що нам вдасться підготувати Україну до майбутньої зими, зокрема й у сфері енергопостачання», — заявив канцлер.

Мерц також розповів, що разом із європейськими партнерами активно обговорює подальше посилення підтримки України напередодні засідання Європейської ради, яке заплановане на 15–16 жовтня у Брюсселі.

Він зазначив, що серед обговорюваних питань є конкретна фінансова підтримка українського бюджету, а також використання всіх доступних можливостей для посилення протиповітряної оборони.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Євгеній Хмара відвідав командні пункти військових частин Повітряних сил у Київській області та обговорив захист столичного регіону від нових атак РФ.

Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль зустрівся у Нью-Йорку зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

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