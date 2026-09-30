Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну зранку 30 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

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Реактивний БпЛА через Українку в напрямку Києва.

Група реактивних БпЛА курсом на Смілу, Черкаси з півдня.

Група БпЛА на Сергіївку/Затоку на Одещині з акваторії Чорного моря

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські «Шахеди» вдарили по лікарні та підстанціях швидкої допомоги у Запоріжжі.

Ми раніше інформували, що у трьох районах Київської області через ранкову атаку ворожих безпілотників пошкоджено 11 цивільних об’єктів, на місцях працюють рятувальники та екстрені служби.

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