Наслідки атаки на Київ / © Радіо Свобода

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Росіяни напередодні масовано атакували столицю і били зокрема по середмістю. Частково зруйнована будівля президії Національної академії наук України — там загинуло двоє працівників. Ще постраждали люди у клініці «Добробут», куди Росія поцілила ударним безпілотником майже одразу після атаки на Академію.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко, яка працювала на місці атак.

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Атака на будівлю НАН у Києві: нові подробиці і як все відбувалось

Люди виглядають з палаючих вікон і намагаються вибратися з пастки. Самостійно вилазять спочатку на підвіконня, а потім намагаються зістрибнути з поверхів, аби не згоріти заживо. Їх підхоплюють рятувальники на драбинах. Це горить президія Національної академії наук. Посеред дня, під час жовтого сигналу тривоги сюди прилетів російський дрон.

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Другий та третій поверхи зруйновані вщент. У центрі влучання працюють собаки-пошуковці, щоб зрозуміти, чи не збільшиться кількість жертв. Постраждав також внутрішній двір, де було запарковано багато автомобілів, та сусідні приміщення.

На третьому поверсі цієї будівлі був кабінет вченого секретаря. Зараз по розбитій цеглі ходять собаки-пошуковці, а з самим вченим немає зв’язку майже годину — каже його колега, яка бачила приліт дрона з вікна сусідньої будівлі.

«Воно влетіло в кабінет начальника нашого відділу. Дай Боже, щоб він встиг вийти», — каже учений секретар НАН України Марина Гороховатська.

На тротуарі біля будівлі президії Академії лежить білий пакет. Над ним працюють слідчі та правоохоронці. Це перша загибла від удару — помічниця колишнього секретаря Ради нацбезпеки і оборони Наталія Букало. Жінка була на вулиці під час прильоту.

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«Знаємо, що вже є двоє загиблих. Двоє загиблих. І не маємо зв’язку ще з кількома нашими колегами. Так може трапитись, що буде ще така трагедія», — розповів президент Національної академії наук Анатолій Загородній.

Президент Академії показує уламок скла, який випадково опинився в його кишені. Каже, був у приміщенні, коли прилетіло:

«Пролунав вибух. Вибило вікна. Багато диму, пороху. Уламки кругом».

Вулиця Володимирська перекрита десятками авто рятувальників. Вони з двох боків будівлі намагаються залити її водою, аби спинити поширення вогню, та піднімаються по драбинах на дах. Однак Росія знову пускає безпілотник по столиці. Оголошують ризик повторного удару.

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Вогнеборці намагаються якомога швидше спуститися з даху, де так і не вдалося загасити полум’я. Усіх, хто працює навколо, намагаються зігнати в паркінг, оскільки є реальна загроза повторного удару просто зараз.

У паркінгу серед запаху гару і потоків брудної води ховаються й академіки наук, і журналісти, і звичайні перехожі. Над центром столиці знову пролітає ворожий дрон і поцілює в сусідній квартал.

Повторний удар у медичний центр «Добробут»

Цього ж дня стався другий приліт у центрі Києва. Влучили в будівлю медичного центру «Добробут» — палає на горішньому поверсі. Також постраждав дах сусідньої кількаповерхівки.

Полум’я швидко поширюється по фасаду висотки, горить у дворі поміж житлових будинків. З сусідніх осель вибігають перелякані жителі.

«Я зайшла на секунду у ванну. Я лиш заходжу у ванну — і це стається. Все в склі», — пригадує пані Олена.

Жінку трясе настільки, що вона ледь говорить. Не допомагає навіть заспокійливе, яке дали медики. Вона тримає кота Люція, якого встигла засунути в переноску, аби забрати з розбитої квартири.

«Я виходила, коли почало вже димом, а потім, напевно, газ вибухнув чи щось таке», — додає вона.

Лунає черговий сигнал тривоги. Пожежники знову припиняють роботи й усі розбігаються в різні боки в пошуках укриття. Для цивільних та журналістів таким сховком стає арка в будівлі.

Ще одна атака на місто — люди знову ховаються, де доведеться. Щось летить якраз над головами, чути роботу ППО та вибухи.

Під звуки вибухів просто в арці медики надають допомогу рятувальнику, якому стало зле від жару та гару. Поряд пані Олена не може впоратись зі стресом — їй шукають ще одну порцію заспокійливого.

Коли небезпека минула, рятувальники знову беруться гасити пожежу. Поряд з місцем прильоту водій рейсового автобуса Сергій вимітає скло з салону. На щастя, пасажирів у момент удару тут не було.

«Почув приліт і вибухову хвилю. Лобове скло пішло одразу. Не постраждав, живий-здоровий, все нормально», — розповідає водій.

За годину вдається загасити палаючий фасад клініки «Добробут». Уже відомо про кількох постраждалих пацієнтів, яких вивезли «швидкі».

А надвечір під завалами будівлі Академії наук знаходять ще одне тіло — Валерія Котенка, першого заступника головного вченого секретаря Національної академії наук України.

Загалом внаслідок російських атак у столиці постраждало 26 людей, троє з них — діти.

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